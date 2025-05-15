Уничтожение Крымского моста в 2025 году: Буданов сделал загадочное заявление

Буданов ответил на вопрос об уничтожении Крымского моста.

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Возможность уничтожения Крымского моста / коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Главное из заявления Буданова:

Вероятность уничтожения Крымского моста была в 2024 году

В то время не удалось провести соответствующую операцию

Пока не известно, возможно ли "падение" моста в 2025 году

Ранее в Украине говорили о вероятном "падении" Крымского моста до конца 2024 года. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил, есть ли подобные шансы в этом году, передает 24 канал.

В частности, Буданов прокомментировал, почему не произошло уничтожение Крымского моста в 2024 году.

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"Вероятность тогда была. Не смогли в то время, так бывает", - подчеркнул он.

Руководитель ГУР также ответил на вопрос, есть ли подобные возможности в ближайшее время в 2025 году.

"Не знаю", - заинтриговал он.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости Украины

Как сообщал Главред, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан заявил, что 25 апреля украинские дроны поразили радиолокационную станцию к С-400 на территории временно оккупированного Крыма. По его мнению, это может указывать на то, что, вероятно, началась подготовка к уничтожению Крымского моста.

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост остается целью для украинских военных, однако при подготовке его уничтожения нужна информационная тишина.

В то же время, авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Украина сможет уничтожить Крымский мост тогда, когда будет принято соответствующее политическое решение.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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