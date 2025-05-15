Уничтожение Крымского моста в 2025 году: Буданов сделал загадочное заявление

Главное из заявления Буданова:
- Вероятность уничтожения Крымского моста была в 2024 году
- В то время не удалось провести соответствующую операцию
- Пока не известно, возможно ли "падение" моста в 2025 году
Ранее в Украине говорили о вероятном "падении" Крымского моста до конца 2024 года. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил, есть ли подобные шансы в этом году, передает 24 канал.
В частности, Буданов прокомментировал, почему не произошло уничтожение Крымского моста в 2024 году.
"Вероятность тогда была. Не смогли в то время, так бывает", - подчеркнул он.
Руководитель ГУР также ответил на вопрос, есть ли подобные возможности в ближайшее время в 2025 году.
"Не знаю", - заинтриговал он.
Крымский мост - последние новости Украины
Как сообщал Главред, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан заявил, что 25 апреля украинские дроны поразили радиолокационную станцию к С-400 на территории временно оккупированного Крыма. По его мнению, это может указывать на то, что, вероятно, началась подготовка к уничтожению Крымского моста.
Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост остается целью для украинских военных, однако при подготовке его уничтожения нужна информационная тишина.
В то же время, авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Украина сможет уничтожить Крымский мост тогда, когда будет принято соответствующее политическое решение.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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