Испугался украинских дронов и выстрелил: в Крыму умер полковник МВД РФ

Главное:
- В Севастополе во время атаки 2 мая умер российский полковник
- Военный случайно выпустил пулю себе в голову
2 мая дроны атаковали временно оккупированный Крым, в результате чего там раздавались взрывы. Тревогу в тот день объявляли и в Севастополе, в результате чего самоликвидировался российский полковник.
По данным источников российских СМИ, начальник военно-врачебной комиссии МВД Сергей Токарев случайно выпустил себе в голову пулю из пистолета во время атаки на город.
Выяснилось, что россиянина напугала тревога. Он из-за этого вооружился травматическим пистолетом, вышел во двор собственного дома и начал стрелять.
Родственники попытались успокоить Токарева, однако в один момент он сделал очередной выстрел и тем самым ликвидировал самого себя. Скорая помощь, прибывшая к дому полковника, смогла лишь констатировать его смерть.
Атака дронов на Крым - последние новости
Напомним, Главред писал, что дроны неоднократно атаковали временно оккупированный полуостров. В частности 25 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы после того как ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.
Ранее стало известно, что дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Рrymarу" атаковали российские суда в Крыму. Им удалось поразить десантные катера 02510 БК-16 и "Раптор".
Накануне также сообщалось, что в городе Керчь во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Из-за взрывов российские оккупанты перекрывали Крымский мост. Также захватчики объявляли в Крыму еще и ракетную опасность.
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Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
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