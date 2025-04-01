ГУР поразили два судна россиян в Крыму: появились детали дерзкой операции

В Главном управлении разведки показали искусную боевую работу бойцов во временно оккупированном Россией Крыму.

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В ГУР показали кадры боевой работы разведчиков в Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в сообщении ГУР МО:

Бойцы ГУР поразили десантные катера РФ в Крыму

Впоследствии был поражен российский ЗРК "ТОР-М2"

Украинские разведчики продолжают наносить удары по вражеским силам во временно оккупированном Крыму. В Главном управлении разведки при Министерстве обороны Украины опубликовали кадры боевой работы разведчиков по целям РФ.

В частности, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Ргумагу" атаковали российские суда в Крыму.

видео дня

"Дроны воинов спецподразделения ГУР МО Украины "Ргумагу" искусно уклоняются от вражеских зенитных ракет и поражают десантные катера 02510 БК-16 и "Раптор", - говорится в сообщении.

Позже украинские разведчики также нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2" оккупационных войск.

На видео - кадры боевой работы украинских воинов в Крыму:

Фото: скриншот

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, для уничтожения Крымского моста недостаточно дронов, которые используются для ударов по отдельным объектам в Крыму и России. Для этого необходимы ракеты с бетонобойными боеголовками, такие как определенные модификации ATACMS и Taurus, которых Украина пока не получила. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

The New York Times сообщает, что прошлым летом Украина осуществила третью, но неудачную, атаку на Крымский мост. Издание, которое провело масштабное расследование военного сотрудничества США и Украины после полномасштабного вторжения РФ, отмечает, что во время операции мост был поврежден дальнобойными ракетами ATACMS.

Тем временем украинские партизаны успешно сорвали поставки топлива для российских оккупантов в Запорожской области. Диверсия, проведенная в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма, была направлена на железнодорожную инфраструктуру. Как сообщили в движении "АТЕШ", их агенты отследили склад с горючим, после чего совершили атаку, уничтожив релейный шкаф.

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Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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