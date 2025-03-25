РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

Шесть из 15 сценариев военных конфликтов непосредственно касаются северной Европы, рассказал Вадим Скибицкий.

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Россия разработала 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео, google.com/maps

Ключевые тезисы Скибицкого:

РФ создала 15 сценариев военных конфликтов до 2045 года

Шесть сценариев касаются северной Европы, четыре - непосредственно Польши видео дня

Россия стремится решить "украинский вопрос" до 2026 года

Россия разработала 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них непосредственно касаются северной Европы. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, пишет Укринформ.

"Из них есть 6, которые связаны с северной Европой. И... северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это - непосредственно угроза", - заявил он.

По словам Скибицкого, Россия имеет четкое понимание своей роли в мире и места на глобальной арене. Заместитель начальника ГУР отметил, что РФ определила несколько сценариев на 2026-2035 годы с перспективой до 2045 года. В процессе анализа российские стратеги определили четыре возможных сценария развития мирового порядка.

"Первый - это абсолютное лидерство США, второй - это растущая роль Китая, третий - это многополярный мир, где РФ видит себя тоже, и четвертый - это регионализация, как они назвали, по регионам. По сути, по регионам... мы это еще и видим. І... РФ в этих документах четко определила - украинский вопрос должен быть завершен до 2026 года. Они основываются на тех сценарных анализах и на том прогнозе. Потому что если война продолжится еще 5-10 лет, РФ никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем. Она навсегда останется региональным игроком на нашем этом восточноевропейском уровне", - рассказал Скибицкий.

Также Скибицкий заявил, что агрессия России против Украины фактически началась не в 2014 году - она началась сразу после распада СССР.

"Вы все помните Крым, Тузлу и другие вопросы. И... роль нашего государства именно в осознании и новых подходах к организации европейской системы безопасности, по сути, она неоценима", - подчеркнул он.

Новое нападение РФ - новости по теме

Напомним, Россия отработала план нападения на Финляндию, Норвегию и страны Балтии, стремясь выйти к границам Туркуского договора 1743 года. По данным источников в НАТО, нападение предусматривает масштабную операцию с привлечением десятков тысяч солдат.

Также РФ составила подробные списки целей для возможной войны с Японией и Южной Кореей, в частности 160 объектов военной и гражданской инфраструктуры - атомные электростанции, мосты, заводы и командные пункты. Секретные документы с 2008-2014 годов также описывают сценарии ударов ракетами Х-101 и проверки ПВО Японии и Южной Кореи.

Как сообщал Главред, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия может атаковать Евросоюз уже в 2028 году, призвав Европу увеличить расходы на оборону. В СНБО отметили, что война с НАТО возможна через 4-6 лет.

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Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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