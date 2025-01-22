В ЕС признали угрозу нападения РФ и назвали дату: в СНБО раскрыли два сценария

Самостоятельно РФ не способна начать масштабное вторжение в страны ЕС, поэтому к армии Путина могут присоединиться войска КНДР и Ирана, отметил Коваленко.

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В ЕС признали угрозу нападения РФ и назвали дату - что известно / Коллаж Главред, фото: 30 - отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

О чем сказал Коваленко:

Прогноз по наступлению РФ на страны ЕС в 2028 является достаточно пессимистичным

Первой целью нового вторжения РФ станут страны Балтии

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия может атаковать Евросоюз уже в 2028 году. Она призвала Европу увеличить инвестиции в оборону, ведь сейчас Владимир Путин тратит на армию в пять раз больше, чем Брюссель. На это заявление отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram.

Коваленко отметил, что Россия может быть готова к войне с НАТО через 4-6 лет, если Запад будет продолжать политику слабых ограничений. В таком случае война вероятно начнется со стран Балтии.

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"У госпожи Каллас прогноз на год более пессимистичный. Конечно, я не совсем согласен, потому что по моему мнению - 2029 год наиболее оптимистичный срок для РФ, но думаю все же не менее шести лет нужно в нынешних условиях. Более того, это может быть армия России, в составе которой будут условные КНДР и боевики Хезболла. И на которую будет работать ВПК Ирана, КНДР и не только, потому что самостоятельно РФ не способна на такую войну", - указывает он.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от того, как Запад использует свои инструменты и сможет ли достичь договоренностей с лидерами Глобального Юга по усилению антироссийских санкций. Если политика будет оставаться слабой и режим Путина не будет свергнут, война станет неизбежной. Хотя Россия, по его словам, эту войну проиграет, это приведет к необратимым процессам распада государства, чего Европа стремится избежать.

"Соответственно, нужно серьезно относиться к расходам на национальную безопасность, не отвергать проект "Европейской армии" и инвестировать в ВПК даже ценой отдельных вещей, которые могут не понравиться сытому европейцу", - резюмировал глава ЦПИ при СНБОУ.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Северная Корея направляет свои войска для участия в войне против Украины, поддерживая Россию в ее агрессии. Это участие вызывает беспокойство, поскольку войска КНДР приблизились к границам НАТО, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкн.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия может упасть за 8 месяцев, если международное давление на Кремль усилится, а удары по ее территории возрастут.

Прошлой осенью Северная Корея отправила в Россию около 11 тысяч своих военных для участия в боях на Курской области. Согласно информации The New York Times, к началу декабря 2024 года треть из них погибла или была ранена. По данным американских чиновников, КНДР готовится направить дополнительные силы в течение следующих двух месяцев.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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