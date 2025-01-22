Трамп пригрозил: ООН получила письмо из-за угрозы захвата Панамского канала

Соответствующее письмо было адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и распространено среди 15 членов Совета безопасности.

https://glavred.info/world/tramp-prigrozil-oon-poluchila-pismo-iz-za-ugrozy-zahvata-panamskogo-kanala-10633016.html Ссылка скопирована

Заявление Трампа не понравилось представителям Панамы и они решили действовать / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, OpenStreetMap

Главное:

Панама обратила внимание ООН на заявление Трампа по Панамскому каналу

США предостерегают от применения силы против территориальной целостности Панамы

Панама направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с предупреждением относительно слов президента США Дональда Трампа во время инаугурационной речи относительно обещания вернуть Панамский канал США.

Как пишет Reuters, посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба отметил, что в соответствии с основополагающим Уставом ООН страны "в своих международных отношениях должны воздерживаться от угроз силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства".

видео дня

Кроме Антонио Гутерриша письмо было распространено и среди 15 членов Совета безопасности. Таким образом Панама надеется привлечь внимание к волнующему ее вопросу.

Стоит отметить, что страна является членом совета, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности на 2025-26 годы.

Панамский канал / Инфографика: Главред

Заявление Трампа по Панамскому каналу - что известно

Напомним, еще до официального вступления в должность президент США Дональд Трамп намекнул, что во время его каденции американцы могут претендовать на присоединение к стране Канады, Гренландии и Панамского канала.

Уже во время инаугурационной речи, как писал Главред, Трамп пообещал вернуть под контроль США Панамский канал и акцентировал внимание на том, что Панама нарушила условия договоренности.

Заметим, что Трамп так акцентирует внимание на Панамском канале скорее всего потому, что он имеет важное значение для импорта коммерческих товаров из Азии в США и для экспорта американских товаров.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред