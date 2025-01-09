"Наибольшее количество жертв за последние 2 года": Миссия ООН об ударе по Запорожью

Планерные авиабомбы стали одной из самых больших угроз для гражданских в городах вдоль линии фронта.

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Россия атаковала Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

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Количество погибших и раненых в результате обстрела Запорожья стало наибольшим за последние два года

РФ атаковала Запорожье в час пик

Планерные авиабомбы стали одной из самых больших угроз для гражданских

Атака по Запорожью, которую российская оккупационная армия осуществила 8 января, привела к наибольшему количеству жертв среди гражданских за последние два года. Об этом заявила миссия ООН.

Как отмечает Миссия, количество погибших и раненых в результате обстрела Запорожья 8 января стало самым большим, зафиксированным организацией, после атаки на жилой дом в Днепре 14 января 2023 года, и является самым смертоносным после атаки на супермаркет в Константиновке Донецкой области 9 августа 2024 года.

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В ООН обратили внимание, что россияне нанесли удар по Запорожью во второй половине дня, когда многие работники покидали предприятие после рабочей смены.

Известно, что в результате удара по Запорожью есть много жертв, среди которых были как работники предприятия, так и прохожие, погибшие или получившие ранения, находясь на улице или в общественном транспорте за пределами объекта.

"Планерные авиабомбы стали одной из самых больших угроз для гражданских лиц в городах вдоль линии фронта. Они также являются одной из главных причин того, что количество погибших и раненых в 2024 году выросло на 30 процентов по сравнению с 2023 годом", - заявила председатель ММАЛУ Даниэль Белль.

Согласно данным Миссии ООН, на авиабомбы приходится 360 погибших и 1 861 раненый в 2024 году, что втрое превышает количество погибших и в шесть раз количество раненых по сравнению с 2023 годом.

КАБ / Инфографика: Главред

Удар РФ по Запорожью - что известно

Как писал Главред, 8 января, в Запорожье во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Российский удар по городу подтвердил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. По его словам РФ атаковала промышленную инфраструктуру.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и призвал союзников усилить давление на Россию для прекращения террора. Он подчеркнул, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

По состоянию на 9 января за помощью к врачам обратилось 122 человека. По данным председателя Запорожской ОГА, среди раненых из-за вражеской атаки 13-летняя девочка. Она в больнице. Медики оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

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Что известно о Мониторинговой миссии ООН? Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) - временно созданное подразделение ООН, которое было развернуто в марте 2014 года по приглашению Правительства Украины в свете стремительного ухудшения ситуации с правами человека в Крыму и в других регионах Украины. С 24 февраля 2022 года, когда Российская Федерация начала вооруженное нападение на Украину, Миссия внимательно следит за влиянием российской агрессии на права человека по всей стране.

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