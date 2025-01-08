В России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара Украины: что известно

Власти Саратовской области России ввели режим чрезвычайной ситуации в результате удара Сил обороны Украины по нефтебазе в Энгельсе, отмечают СМИ.

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В Сети публикуют огненные кадры последствий удара / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В результате удара Сил обороны Украины по нефтебазе в Энгельсе загорелся еще один резервуар

Уже известно о двух ликвидированных в результате пожара российских пожарных

В ночь на среду, 8 января, Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России. После удара на объекте началась "повторная детонация", сообщает издание "Astra" со ссылкой на местных жителей.

По информации одного из очевидцев, пожар на нефтебазе, которая поставляла топливо для военного аэродрома "Энгельс-2", усилился - загорелся еще один резервуар. В социальных сетях появились жалобы на сильный запах гари.

видео дня

Смотрите видео масштабного пожара на нефтебазе в Саратовской области РФ:

Фото: скриншот

Ранее издание "Astra" подтвердило, что удар пришелся именно на объект комбината "Кристалл", который входит в систему Росрезерва и обеспечивает топливом авиабазу "Энгельс-2". Локацию нефтебазы удалось установить путем сравнения видеокадров с панорамными картами Google, что подтвердил и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, опубликовав соответствующие фотографии.

Во время тушения пожара двое сотрудников МЧС погибли, еще один получил ранения. По словам российского губернатора Саратовской области, площадь возгорания значительно увеличилась, в связи с чем в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

"В течение всего дня в районе возгорания специалисты управления Роспотребнадзора берут пробы воздуха. Превышение загрязняющих веществ не зафиксировано. Режим ЧС будет введен из-за пожара, вызванного атакой БПЛА", - говорится в сообщении губернатора Саратовской области России Романа Бусаргина.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по нефтебазам РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 8 января в Энгельсе Саратовской области РФ прогремела серия взрывов. Местные власти заявили о массированной атаке дронов, а российские Telegram-каналы сообщили об около 25 мощных взрывах в разных районах города.

По данным, украинские силы ночью 8 января нанесли удар по нефтебазе "Комбинат Кристалл", которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", базу стратегической авиации РФ.

Атака дронами по стратегическому объекту в Саратовской области может существенно повлиять на активность российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые используются для ударов по украинским городам, отмечает Defense Express.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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