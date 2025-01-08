В Украине резко подорожал автогаз: названы причины

Главной причиной подорожания стал рост акцизных ставок с 1 января, который номинально добавляет 1,3 грн/л.

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В Украине резко подорожал автогаз / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Средняя цена автогаза

Цену автогаза на различных автозаправочных станциях

Причина подорожания автогаза

В Украине дорожает автогаз на фоне повышения ставки акциза с 1 января. В среднем топливо прибавило в цене 65 копеек. Об этом пишет enkorr.

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", средняя цена автогаза поднялась до 36,03 грн/л.

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Больше всего - на 1,3 гривны - до 37,99 грн/л - подорожало топливо на автозаправочных станциях KLO. При этом ОККО, WOG и SOCAR автогаз подорожал примерно на 1 гривну. Такая же ситуация и в сетях BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" и "Катрал". В то же время на АЗС UPG автогаз прибавил 1,2 гривны.

Самая низкая цена на этот вид топлива - 32,29 грн/л - у "БРСМ-Нафта" в Николаевской области, а также Marshal в Житомирской - 32,39 грн/л.

Отмечается, что главной причиной подорожания стал рост акцизных ставок с 1 января, который номинально добавляет 1,3 грн/л. Дополнительный фактор - увеличение цен у зарубежных поставщиков.

Цены в Украине - последние новости

Как писал Главред, стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 гривен, а цена килограмма тертого какао уже превысила 1000 гривен. Владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь рассказал, что полное подорожание шоколада и какао в Украине стоит ожидать в ближайшее время.

Кроме шоколада, дорожает и кофе. По последним подсчетам, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.

В Украине выросли цены на яблоки и виноград. По состоянию на 7 января, виноград подорожал почти на 21% в сравнении с декабрем 2024 года. Таким образом, средняя цена на виноград находится на уровне 249,08 гривны за килограмм. Кроме того, растет среднемесячная цена на украинские яблоки.

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