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Цена вырастет на 50-70%: ожидается значительное подорожание популярного продукта

Марина Фурман
7 января 2025, 10:25
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Цены на шоколад вырастут уже в ближайшие три недели.
Гривна, шоколад
В Украине подорожает шоколад / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить плитка шоколада
  • Почему увеличивается цена на шоколад
  • Когда стоимость шоколада достигнет рекордной стоимости

Стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 гривен, а цена килограмма тертого какао уже превысила 1000 гривен. Об этом рассказал владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, полное подорожание шоколада и какао в Украине стоит ожидать в ближайшее время.

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"Для розничных магазинов и потребителей эти изменения будут наиболее ощутимы ближе к весне, когда на складах закончатся старые запасы, а на новые партии постепенно будут повышать цены", - подчеркнул он.

Владелец компании прогнозирует, что в течение следующих трех недель цены на шоколад и какао в Украине могут подняться на 50-70% по сравнению с осенью 2024 года.

"Последние два месяца мы наблюдаем, как биржа выросла более чем на 50%, а некоторые позиции даже на 70%. Увеличение стоимости в гривнах ожидается на уровне 70% по сравнению с осенью", - добавляет Бондарь.

Основная причина подорожания шоколада - кризис в производстве какао-бобов в странах Западной Африки, которые обеспечивают большую часть мировых поставок сырья.

"Одной из главных причин кризиса является старение какао-плантаций в Африке. Многие деревья, высаженные на рубеже 2000-х годов, уже достигли 25-летнего возраста, что значительно снизило их производительность, поскольку средняя продолжительность плодоношения какао-деревьев составляет 20-25 лет", - подчеркнул Бондарь.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в течение последних 12 месяцев цена на кофе заметно выросла. По последним подсчетам, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.

Накануне стало известно, что в Украине изменилась цена на картофель. Сейчас производители продают его по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем раньше.

Тем временем стоимость чеснока в Украине побила все рекорды. С середины декабря цены на чеснок на полках магазинов уверенно перевалили за отметку 200 грн за килограмм.

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Что известно о шоколаде?

Шоколад - класс продуктов питания, преимущественно кондитерских изделий, изготавливаемых с использованием плодов какао. Шоколад богат алкалоидами, такими как теобромин и фенетиламин, которые определяют его физиологическое действие на организм человека. В частности шоколад влияет на уровень серотонина, а по некоторым данным, он может снижать кровяное давление. Черный шоколад, самый богатый на продукты какао, сейчас активно рекламируется как источник антиоксидантов, которые могут положительно влиять на здоровье, пишет Википедия .

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