'Подскочат' ли цены на мясо в 2025 году: к чему готовиться украинцам

Среди курятины за год больше всего подорожало куриное филе.

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Цены на мясо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Украине за 2024 год выросла стоимость мясной продукции

Больше всего выросли розничные цены на говядину ребра

В январе розничные цены на основные виды мяса останутся на уровне декабря 2024 года

В течение 2024 года стоимость мясной продукции в Украине довольно сильно выросла. Об этом сообщила ученая "Института аграрной экономики" Наталья Копытец в комментарии 24 Каналу.

По её словам, в течение года - по состоянию на 19 декабря 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года - в продуктовых супермаркетах больше всего выросли розничные цены на говядину ребра - до 168,95 гривны за килограмм (+7,6 %) и гуляш, который подорожал до 301,32 гривны за килограмм (+19,2 %).

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"Среди курятины за год больше всего - до 172,63 гривны за килограмм (+9,2%) - подорожало куриное филе. Куриные бедра прибавили в цене 4,2% и стоят 121,63 гривны за килограмм. Цена на куриную тушку осталась на уровне прошлого года - 85,60 гривны за килограмм", - подчеркнула она.

Кроме того, по прогнозным оценкам, в январе 2025 года розничные цены на основные виды мяса - говядина, свинина и мясо птицы - останутся на уровне декабря 2024 года с незначительным колебанием по регионам.

Сколько стоит новогодний стол / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине продолжают расти отпускные цены на морковь. На сегодня морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что после новогодних праздников цены на продукты в Украине могут выйти на определенное плато, но будут оставаться стабильно высокими.

Кроме того, на сегодня цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 3 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года.

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