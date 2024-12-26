Цены набирают обороты: в Украине резко подорожал популярный овощ

Морковь уже поступает в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем в прошлом году.

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Цены на морковь / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Украине продолжает дорожать морковь

На текущей неделе морковь выросла в цене до 23-30 грн/кг

На следующей неделе фермеры могут попытаться снова повысить цены

Отпускные цены на морковь в Украине продолжают расти. Подорожание обусловлено повышенным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что с начала текущей недели морковь выросла в цене до 23-30 грн/кг, ($0,55-0,71/кг), в зависимости от качества и объемов партии, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Рост цен производители аргументируют сразу несколькими причинами. Прежде всего, сокращение предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума. В то же время спрос на морковь сохраняется достаточно высоким.

Кроме того, некоторые крупные хозяйства по-прежнему сохраняют морковь высокого качества, ожидая дальнейшего роста цен.

Аналитики отметили, что на сегодня морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, спрос на овощ не упал, поэтому на следующей неделе фермеры могут попытаться снова повысить цены.

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Напомним, как сообщал Главред, цены на тепличные помидоры на внутреннем рынке повысились в среднем на 20%, и стоят примерно 98 грн/кг.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что после новогодних праздников в Украине продолжит дорожать молочная продукция. Тенденция такова, что каждый месяц цены могут прибавлять еще по 5-7%.

Кроме того, на украинском рынке сейчас достаточно ограниченное предложение белокочанной капусты высокого качества. Из-за этого отпускные цены продолжают резко расти.

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