Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены набирают обороты: в Украине резко подорожал популярный овощ

Мария Николишин
26 декабря 2024, 14:51
681
Морковь уже поступает в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем в прошлом году.
Цены набирают обороты: в Украине резко подорожал популярный овощ
Цены на морковь / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • В Украине продолжает дорожать морковь
  • На текущей неделе морковь выросла в цене до 23-30 грн/кг
  • На следующей неделе фермеры могут попытаться снова повысить цены

Отпускные цены на морковь в Украине продолжают расти. Подорожание обусловлено повышенным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что с начала текущей недели морковь выросла в цене до 23-30 грн/кг, ($0,55-0,71/кг), в зависимости от качества и объемов партии, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

видео дня

Рост цен производители аргументируют сразу несколькими причинами. Прежде всего, сокращение предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума. В то же время спрос на морковь сохраняется достаточно высоким.

Кроме того, некоторые крупные хозяйства по-прежнему сохраняют морковь высокого качества, ожидая дальнейшего роста цен.

Аналитики отметили, что на сегодня морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, спрос на овощ не упал, поэтому на следующей неделе фермеры могут попытаться снова повысить цены.

Цены набирают обороты: в Украине резко подорожал популярный овощ
Сколько стоит новогодний стол / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, цены на тепличные помидоры на внутреннем рынке повысились в среднем на 20%, и стоят примерно 98 грн/кг.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что после новогодних праздников в Украине продолжит дорожать молочная продукция. Тенденция такова, что каждый месяц цены могут прибавлять еще по 5-7%.

Кроме того, на украинском рынке сейчас достаточно ограниченное предложение белокочанной капусты высокого качества. Из-за этого отпускные цены продолжают резко расти.

Читайте также:

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

морковка цены на продукты новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нам не нужны удары по Москве": эксперт сказал, что спровоцирует гражданскую войну в РФ

"Нам не нужны удары по Москве": эксперт сказал, что спровоцирует гражданскую войну в РФ

14:11Мир
Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

13:28Украина
После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

12:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года

Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года

Гороскоп на завтра 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

Гороскоп на завтра 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

"Я что, слюнявчик": дочь Киркорова рассказала, как ее наказывает папочка-Филипп

"Я что, слюнявчик": дочь Киркорова рассказала, как ее наказывает папочка-Филипп

Разгадать головоломку непросто: лишь единицы справятся за 25 секунд

Разгадать головоломку непросто: лишь единицы справятся за 25 секунд

"Нет ничего, что тебе не покорится": Седокова в "приcтупе" любви обратилась к покойному мужу

"Нет ничего, что тебе не покорится": Седокова в "приcтупе" любви обратилась к покойному мужу

Последние новости

15:14

Враг штурмует наши позиции даже на самокатах и "Жигулях" - командующий Нацгвардией

15:12

Многие хозяйки заблуждаются: на каком режиме стирать постельное белье

14:51

Цены набирают обороты: в Украине резко подорожал популярный овощ

14:13

Что значит, если упала елка: что, согласно приметам, принесет успех или негатив

14:11

"Нам не нужны удары по Москве": эксперт сказал, что спровоцирует гражданскую войну в РФ

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
13:55

Почему мусульманам нельзя есть свинью: какова на самом деле причина отказа

13:55

Асма умирает: жена Башара Ассада больна раком и находитcя в изоляции в Москве

13:28

Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

13:17

Никакой колбасы и мяса: оригинальный рецепт салата "Оливье"Видео

Реклама
13:17

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

12:42

"В память о нем": Анна Седокова приняла решение после смерти бывшего мужа

12:30

После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

12:23

Армия РФ ударила по центральному рынку Никополя: много раненыхФото

12:21

"Время работает против Кремля": Путин хочет диалога, но Трамп не спешит - Загородний

12:02

Предприятие из Кривого Рога поставило ВСУ 20 тысяч бракованных спальников на 30 млн

11:40

Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

11:35

В Крыму дрон поразил корабль, который РФ захватила в 2014 году - что известно

11:32

ВСУ мощно ударили по российскому объекту ВПК в Ростовской области: подробности

11:12

После отмены военного положения Украину ждет проблема: демограф сказала, в чем дело

11:00

Что делать, если у орхидеи желтеют листья: как вернуть невероятное цветение

Реклама
10:51

Сияющая Кейт Миддлтон появилась на публике

10:37

Ситуация сложная: россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ - подробности

10:27

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Петухам - истощение, Крысам - тревога

10:27

Потеряли половину бронетехники: в ISW сказали, что может повлиять на темпы атак армии РФ

09:47

Угроза для арктической торговли РФ: чем грозит России потеря судна "Урса Майор"

09:40

Копия мамы: Слава Каминская поразила снимком повзрослевшей дочери

09:33

В одной области Украины введены экстренные отключения света - все подробности

09:03

Атака дронов в Воронежской области: целью мог стать военный аэродром РФ

09:00

ВПЛ под ударом и лазейка для россиян: чем опасен закон о множественном гражданстве

08:15

Враг пользуется условиями и меняет тактику: известна главная задача россиян

08:11

США будут претендовать на три территории: Трамп раскрыл свои экспансионистские планы

08:10

Как Азербайджан ответит РФ за удар по самолетумнение

07:49

"Сначала увидела животик": предательницу Ани Лорак заподозрили в беременности

06:56

После атаки РФ на Украину на Рождество Байден дал важное распоряжение Пентагону

06:10

Кто сбил самолет в Казахстане?мнение

05:59

Начнется "черная полоса": 4 знака зодиака, которые станут неудачниками 2025 годаВидео

05:30

Страна под атакой затяжной магнитной бури: когда закончится сильный шторм

05:00

Какой сегодня праздник 26 декабря 2024 года: что запрещено делать после Рождества

04:31

Год побед, перемен и прогресса: астролог рассказал, как достичь успеха в 2025-мВидео

04:01

"Этого недостаточно": Жорин резко прокомментировал тему демобилизации

Реклама
03:31

Будет ли массированный ракетный удар на Новый год: аналитик поделился прогнозом

01:56

Гороскоп на завтра 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

01:30

Старшая дочь путиниста Петросяна хочет поймать Брухунову на лжи

01:14

"Военным надо дать отдохнуть": в Раде сделали заявление о демобилизации

00:48

Собор Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 26 декабря

00:42

Арсен Мирзоян откровенно ответил, готов ли пойти на фронт

00:01

Красная лампочка в гирлянде имеет важную функцию: Сеть "взорвал" лайфхакВидео

25 декабря, среда
23:23

Оружие, изготовленное в полевых условиях: в ВСУ сказали, что сдерживает линию фронта

23:13

Изнуренный Остапчук признался, как третий ребенок изменил его жизнь

23:06

Украина может готовить что-то "интересное" для РФ: прогноз эксперта на 2025 год

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять