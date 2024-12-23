Стремительный рост цен: в Украине резко подорожали некоторые овощи и фрукты

Как в Украине за неделю изменились цены на продукты.

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Цены на продукты / коллаж: Главред, фото: pixabay

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В Украине продолжают расти цены на некоторые продукты

Капуста стала самым дорогим овощем борщевого набора

В то же время, снизились цены на большинство фруктов

В Украине на фоне ограниченного предложения продолжают расти цены на некоторые продукты. В частности, белокочанная капуста становится самым дорогим овощем борщевого набора. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что верхняя ценовая граница на капусту поднялась с 30 грн/кг до 35 грн/кг. После незначительного подорожания на прошлой неделе, цены на картофель вернулись на прежний уровень. Овощ продавали по 20-23 грн/кг, хотя неделей ранее цены были в диапазоне 22-28 грн/кг.

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В то же время, верхняя ценовая граница сладкого перца снизилась за неделю со 140 до 135 гривен, а кабачок отдавали по 115 грн/кг, хотя неделей ранее его можно было купить по 110 грн/кг. В сегменте зелени цены сохранились на уровне предыдущего периода.

Что касается фруктов, то гранат подешевел с 95-110 грн/кг до 90-100 грн/кг, а хурма упала в цене с 95-170 грн/кг до 80-150 грн/кг. При этом лимон подорожал и теперь оптовые цены на него стартуют от 63 грн/кг, а неделей ранее - от 60 грн/кг.

Также падают цены на банан. Если неделей ранее его продавали по 58-62 грн/кг, то теперь по 52-60 грн/кг. Мандарины также упали в цене с 75-140 грн/кг до 65-135 грн/кг, но апельсин снова подорожал до 68-130 грн/кг с 65-125 грн/кг.

Стоимость новогоднего стола / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, на внутреннем рынке повысились цены на тепличные помидоры. В среднем цены выросли на 20%.

Также известно, что на украинском рынке сейчас достаточно ограниченное предложение белокочанной капусты высокого качества. Поэтому отпускные цены продолжают резко расти.

Кроме того, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка заявил, что за год в Украине значительно подорожали цитрусовые. Только апельсины прибавили в цене 15-20%.

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