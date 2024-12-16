Быстрое 'падение' цен: в Украине подешевел популярный продукт

При этом, цены закупки свинины были несколько выше чем в октябре.

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Цены на свинину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине снизились цены на свинину

В ноябре украинцы платили на 1,1% или 2,2 гривны за килограмм меньше чем предыдущего месяца

В Украине отмечается незначительное снижение розничных цен на свинину. В частности, подешевели охлажденные полуфабрикаты со свининой на полках национальных торговых сетей. Об этом сообщили эксперты ассоциации "Свиноводы Украины".

Отмечается, что в течение ноября цены на охлажденную свинину на мясных прилавках супермаркетов были несколько ниже, чем месяцем ранее.

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"Если в октябре средняя цена килограмма свинины колебалась в пределах 207,5 - 209 гривны за килограмм, то в ноябре зафиксировали снижение этого диапазона до 203,5 - 207,5 гривны за килограмм", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, по итогам последнего месяца осени потребители платили на 1,1% или 2,2 гривны за килограмм меньше чем в предыдущем - 205,7 гривны за килограмм. При этом, цены закупки свинины за соответствующий период были несколько выше чем в октябре: килограмм свинины убойной массой стоил в среднем 61,2 гривны за килограмм, что на 5,9% выше чем в октябре.

Также сообщается, что хотя розничные цены больше приблизились к прошлогодним (в ноябре 2023-го средняя цена килограмма свинины составляла 204,4 гривны за килограмм), цены на свиней убойной кондиции были на 13,6% ниже, чем в соответствующий период прошлого года.

"Изменение цен основных отрубов - лопатки, грудинки, бедра - ограничилось 1%. Зато ценник ошейка, который предварительно отражал подорожание свинины заметно, в ноябре, наоборот, снизился на 4,1%", - подытожили аналитики.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине за последнюю неделю на 22% подорожал картофель. В частности, картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 85% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что цены на основные продукты в Украине в 2025 году существенно подорожают. В частности, гречка может вырасти в цене на 20-25%.

Кроме того, в ноябре 2024 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 11,2%. Из-за этого существенно выросли цены на товары в магазинах. Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре выросли на 3,9% по сравнению с октябрем.

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Что известно об ассоциации "Свиноводы Украины"? Ассоциация "Свиноводы Украины" - это отраслевое объединение, инициаторами которого стали сами производители - представители свинохозяйств из разных регионов страны. На сегодня ассоциация "Свиноводы Украины" объединяет 47 предприятий из 18 областей Украины.

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