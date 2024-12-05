Тарифы на электроэнергию будут расти: к чему готовиться украинцам

Правительство попытается снова повысить стоимость электроэнергии, как и прошлым летом.

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Тариф на свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Тарифы на электроэнергию могут вырасти

Это может произойти после завершения отопительного сезона

Изучается обоснованность тарифа

В Украине после завершения отопительного сезона 2024-2025 могут вырасти тарифы на электроэнергию. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире "Киев24".

По его словам, правительство попытается снова повысить стоимость электроэнергии, как и прошлым летом.

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Речь идет о постановлении правительства №632 от 31.05.2024, которое предусматривало, что с 1 июня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составит 4,32 грн/кВт вместо 2,64 грн/кВт.

"По электроэнергии, я думаю, будут попытки после отопительного сезона повышать этот тариф регулируемый в 4,32 грн. Но я могу сказать одно как председатель следственной комиссии, основная задача нашей следственной комиссии по ценообразованию - это изучить обоснованность этого тарифа. Я уже сейчас, к сожалению, могу сказать, что обоснования, когда нас поднимали до 4,32 с 1 июня, правительство не имеет. Никаких расчетов сегодня они показать не могут", - заявил он.

Тарифы - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине тарифы на газ, тепло и электроэнергию будут оставаться неизменными до завершения отопительного сезона.

Народный депутат Богдан Кицак заявил, что Украина постепенно приближается к ЕС. Поэтому страна должна привести тарифы на электроэнергию в соответствие с европейскими нормами, что предусматривает повышение.

Кроме того, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что еще в 2023 году НКРЭКУ пыталась повысить тариф на воду, но тогда решение отменили. Сейчас же вероятность подорожания увеличивается, потому что в государственном бюджете есть значительная дыра.

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Кто такой Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко - украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина - Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

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