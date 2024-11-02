"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

Тарифы в Украине на некоторые коммунальные услуги могут вырасти в два раза, считает эксперт Корольчук.

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В Украине могут вырасти коммунальные тарифы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Что сказал Корольчук:

В Украине могут значительно вырасти коммунальные тарифы

Повышение тарифов может произойти уже в 2025 году

Тарифы на коммунальные услуги могут вырасти в два раза

В Украине уже через несколько месяцев могут значительно вырасти тарифы на ряд коммунальных услуг. Об этом в комментарии Главреду рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он отмечает, что еще в 2023 году НКРЭКУ пыталось повысить тариф на воду, но тогда решение отменили. Сейчас же вероятность подорожания увеличивается, так как в государственном бюджете есть значительная дыра.

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"По теплу есть разные цифры - в некоторых областях текущий тариф достигает 3-4 тысячи гривен за гигакалорию, но в среднем составляет около 2 тысяч гривен. В этом случае, если повышение произойдет, то оно будет сразу большим … Аналогично и с водой - если сейчас тариф на холодную воду остается в коридоре 30-80 гривен, то в случае повышения его тоже можно уверенно умножать на два", - сказал Корольчук.

По мнению эксперта, тарифы на воду и тепло могут вырасти уже в следующем году – ближе к лету.

"Не думаю, что это произойдет до конца этого отопительного сезона (хотя я допускаю небольшую вероятность), то весной - ближе к лету, повышение может быть в два раза, чтобы покрыть все затраты. Ведь за последние два года существенно выросли цены на материалы, зарплаты, топливо", - добавил он.

Также снова вырасти может и тариф на электроэнергию. В 2025-2026 годах он может увеличиться до 5 гривен.

"Изначально НКРЭКУ рассматривалось поэтапное повышение минимум до 4 гривен за киловатт. То повышение, которое произошло весной, больше прогнозируемого, на что, наверное, также были причины. По планам повышения тарифа для населения, которые обсуждались на 2025-2026 год, рассматривался коридор в 5 гривен", - объясняет Корольчук.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

В то же время эксперт считает завышенным нынешний тариф на электроэнергию в 4,32 гривны. В случае повышения до 5 гривен возможна сегментация, когда люди, потребляющие большие объемы электроэнергии, будут платить больше.

Корольчук считает, что без повышения тарифов Украине нужно будет привлекать международную помощь или государственное субсидирование.

Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Украину ждет повышение тарифов – что об этом известно

Как сообщал ранее Главред, украинцев может ждать повышение тарифов на коммунальные услуги по причине обязательств страны перед Международным валютным фондом.

В 2025 году ожидается повышение тарифов на газ, тепло, горячую воду, распределение газа и электроэнергию для населения, говорил Олег Попенко. Он объяснил, что Меморандум МВФ фиксирует не обязательства, а возможность повысить тарифы.

Решение о повышении тарифов могут отложить, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко. Политический шаг способен перенести такое решение на более длительный срок.

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