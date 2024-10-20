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Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

Анна Косик
20 октября 2024, 13:09
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Повышение тарифов во время войны рассматривается в рамках меморандума с МВФ.
Тариф, субсидия
Подорожание коммунальных услуг в Украине будет постепенным/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине допускают постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения в военный и послевоенный периоды. Об этом говорится в Меморандуме с Международным валютным фондом.

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов", - говорится в напоминании.

Повышение тарифов будут внедрять для получения возможности восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа, в том числе и после окончания войны в Украине.

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"Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов, при этом выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств", - поясняется в документе.

Кабинет министров Украины планирует принять дорожную карту, которая позволит постепенно либерализовать рынки газа и электроэнергии с планом реализации, где будут сроки на период после окончания военного положения.

Что такое МВФ?

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает недостаток иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Коммунальные услуги в Украине - что известно

Напомним, что национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начала регуляторную процедуру по пересмотру предельных цен на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что украинцы могут платить за электроэнергию не из собственных кошелька, или карты, а из средств, которые им возвращает государство в рамках программы "Национальный кэшбек".

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Недавно гендиректор Yasno Сергей Коваленко опроверг информацию о том, что вскоре в Украине повысят цену на электроэнергию до 7 гривен и отметил, что никакого повышения тарифов на свет не будет.

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