Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

В Украине допускают постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения в военный и послевоенный периоды. Об этом говорится в Меморандуме с Международным валютным фондом.
"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов", - говорится в напоминании.
Повышение тарифов будут внедрять для получения возможности восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа, в том числе и после окончания войны в Украине.
"Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов, при этом выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств", - поясняется в документе.
Кабинет министров Украины планирует принять дорожную карту, которая позволит постепенно либерализовать рынки газа и электроэнергии с планом реализации, где будут сроки на период после окончания военного положения.
Что такое МВФ?
Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает недостаток иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".
Коммунальные услуги в Украине - что известно
Напомним, что национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начала регуляторную процедуру по пересмотру предельных цен на электроэнергию.
Ранее сообщалось, что украинцы могут платить за электроэнергию не из собственных кошелька, или карты, а из средств, которые им возвращает государство в рамках программы "Национальный кэшбек".
Недавно гендиректор Yasno Сергей Коваленко опроверг информацию о том, что вскоре в Украине повысят цену на электроэнергию до 7 гривен и отметил, что никакого повышения тарифов на свет не будет.
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