Повышение максимальных цен на электроэнергию: когда и чего ждать украинцам

Регулятор предлагает с ноября установить новые предельные цены на рынке.

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Повышение цен на электроэнергию / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в ходе заседания приняла решение об одобрении проекта постановления "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что таким образом Комиссия начала регуляторную процедуру по пересмотру предельных цен на соответствующих сегментах рынка электрической энергии.

Согласно проекту документа, регулятор предлагает с ноября установить такие предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

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с 00:00 до 07:00 - 5 600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 6 900 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 - 9 000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена - 10 грн/МВт-ч.

По сравнению с действующим постановлением НКРЭКУ об установлении "прайс-кепов", предлагается повысить предельную цену во временной промежуток с 11:00 до 17:00 с нынешних 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-ч. В то же время максимальные предельные цены на балансирующем рынке электроэнергии предлагается оставить без изменений.

"Обращаем внимание, что пересмотр предельных цен на рынке электроэнергии обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электрической энергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских террористических атак на энергосистему", - говорится в сообщении регулятора.

Также сообщается, что процедура, в частности, предусматривает проведение открытых обсуждений, во время которых все заинтересованные участники рынка электрической энергии смогут предоставить свои предложения и замечания. Регулятор их рассмотрит и обработает.

Что известно о НКРЭКУ? Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - независимый государственный коллегиальный орган, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образован Президентом Украины 27 августа 2014 года, сообщает Википедия.

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