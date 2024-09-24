В Украине могут вырасти цены на интернет: улучшится ли качество услуг - эксперт

Многие провайдеры функционируют по упрощенной системе налогообложения, поскольку это существенно уменьшает расходы на бухгалтерию.

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С 1 октября подорожает интернет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Уже с начала нового месяца, с 1 октября, в Украине будут введены определенные нововведения. В частности, речь идет о повышении налогов. Главред сообщает, что из-за требования к провайдерам перейти на общую систему налогообложения, рискуют серьезно подорожать услуги интернет-связи. Провайдеры, не секрет, в большинстве случаев работают как ФОПы.

Как изменятся цены на интернет-услуги с 1 октября?

Член Интернет Ассоциации Украины, директор интернет-провайдера Элит-Лайн (г. Краматорск) Николай Кучерук объясняет, что многие провайдеры функционируют по упрощенной системе налогообложения, поскольку это существенно уменьшает расходы на бухгалтерию.

"Кроме того, что добавится НДС, очень существенно вырастут расходы на бухгалтерию. Поэтому мы обсуждаем повышение - в Краматорске цены на интернет вырастут на 10-15 процентов из-за того, что провайдеры будут вынуждены тратить средства на администрирование налогов. По всей Украине ситуация, в принципе, похожая. В селах, где малоэтажная застройка и услуги предоставляют ФОПы, предприниматели будут вынуждены нанимать бухгалтеров, из-за чего за 1000-2000 абонентов им, возможно, придется повышать цены вдвое, чтобы оставаться рентабельными", - отметил Кучерук. видео дня

Директор интернет-провайдера Элит-Лайн высказывает предостережение, что может ухудшиться и качество интернет-услуг. Все дело в том, что небольшим операторам придется сосредоточиться на налогах, а не на предоставлении интернета и закупке оборудования для его стабильной работы.

Что такое оптоволоконный интернет (волоконно-оптическая связь) Волоконно-оптическая связь - это метод передачи информации из одного места в другое путем отправки импульсов инфракрасного или видимого света через оптическое волокно. Свет является формой несущей волны, которая модулируется для передачи информации, сообщает Википедия. Волоконно-оптическая связь предпочтительнее электрических кабелей, когда требуется высокая пропускная способность, большое расстояние или устойчивость к электромагнитным помехам. Этот тип связи может передавать голос, видео и телеметрические данные через локальные сети или на большие расстояния. Оптоволокно используется многими телекоммуникационными компаниями для передачи телефонных сигналов, интернет-связи и сигналов кабельного телевидения. Исследователи из Bell Labs достигли рекордной пропускной способности - более 100 петабит × километров в секунду, используя волоконно-оптическую связь.

Какие налоги повысятся с 1 октября?

Одним из основных нововведений, которые вступают в силу с 1 октября в Украине, является повышение налогов, речь идет о..:

Повышении военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5%;

Установление военного сбора для физлиц-предпринимателей (ФЛП)-плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (800 гривен в месяц);

Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;

Установление ставки налога на прибыль для всех небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим;

Установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

Изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (необходимо для экономического бронирования).

Повышение цен осенью - что известно

Напомним, что цены на овощи и фрукты в Украине "взлетели". Среди фруктов незначительно снизились цены только на апельсины, зато стремительно выросла стоимость голубики, рассказали в EastFruit.

Также в Украине изменилась стоимость популярного овоща - реализуют тепличные огурцы на 150% дороже, чем в прошлом году. По данным аналитиков, на прошлой неделе на рынке наблюдались положительные ценовые тенденции, однако это повлекло уменьшение торговой активности.

В Украине также могут вырасти тарифы на воду - их не пересматривали с 2021 года. Отмечается, что водоканалы находятся на грани выживания, а зарплаты их сотрудников, которые составляют 13 тысяч гривен, крайне низкие.

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