Выплаты пенсионерам и ВПЛ: в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы

Из-за приоритета финансирования сферы безопасности и обороны в бюджете на 2025 год предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты.

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На фоне необходимости реформ пенсионная система претерпит изменения / Коллаж: Главред, фото: pixabay

До начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, в Украине на первом месте в бюджете были социальные выплаты. Однако сейчас и в следующем году их вытесняет потребность в обороне и безопасности, поэтому социальный бюджет будет сокращен.

Об этом в Media Center Ukraine рассказала первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак. По ее словам, сейчас почти 100% социального бюджета покрывают кредитами от международных партнеров.

Поэтому на необходимость срочного реформирования министерство разработало проект реформы солидарной пенсионной системы.

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"Я ежедневно работаю с тем, каким образом у нас выплачиваются пенсии. Скажем честно, когда социальные опросы показывают, что граждане не понимают, по какому принципу, по каким правилам, почему в таком размере у нас выплачиваются пенсии? Я их понимаю. Система фантастически сложная, имеет очень много коллизий, не является достаточно справедливой", - объясняет Марчак.

Она также добавила, что сейчас выплаты для внутренне перемещенных лиц менять не планируют, ведь все ключевые нововведения уже были проведены.

Кто такая Дарья Марчак? Первый заместитель Министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства. До этого с марта 2018 по август 2019 года была консультантом Всемирного Банка по адвокации земельной реформы в Украине, а с 2019 по 2022 год - первым заместителем директора Государственного предприятия "Прозорро. Продажи".

Социальные выплаты украинцам - что известно

Напомним, что в Пенсионном фонде сообщали о том, что пенсии в Украине могут расти благодаря индексации, перерасчетам и начислению дополнительных выплат. В сентябре некоторым пенсионерам повысят выплаты из-за начисления доплат по возрасту.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина смогла сохранить все специальные выплаты, в частности пенсии и субсидии, а следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года.

Ранее сообщалось, что украинцы, проживающие в сельских и полусельских районах вдоль линии соприкосновения, или на приграничных территориях, могут получить дополнительную помощь.

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