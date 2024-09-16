Цена на популярный в Украине продукт вырастет вдвое: в чем причина

Нынешняя погода свела на нет надежды аграриев, которые в последние годы делают ставку на лук.

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Цена на лук в Украине вырастет вдвое / коллаж: Главред, фото: pixabay

Украинских фермеров ожидает плохой урожай лука из-за аномальной жары. В связи с этим, стоимость овоща в зависимости от качества будет достигать 20-30 гривен за килограмм. Учитывая нынешние цены, рост составит около двух раз. Об этом сообщил директор сельскохозяйственной компании Андрей Марущак, передает SEEDS.

По его словам, нынешняя погода свела на нет надежды аграриев, которые в последние годы делают ставку на лук.

"На сегодняшний день по луку вырисовывается очень интересная ситуация. Проехав по некоторым хозяйствам в разных регионах, должен констатировать что, например, на Днепропетровщине лук не набрал достаточной массы и не дорос. Жара. Даже наличие капельного орошения не дало луку возможности вырасти. Поэтому в этом году будет очень много мелкого лука", - отметил Марущак. видео дня

Он также прогнозирует, что по этой причине в начале сезона, когда на всех овощных предприятиях будут копать и продавать лук с поля, цены на овощ могут снизиться. Впрочем, в долгосрочной перспективе цены будут высокими - это может произойти после Нового года.

"Относительно цены, можно прогнозировать, что лук от фермера будет по 20 гривен. Качественный лук, который хорошо хранился в профессиональном хранилище. В магазинах он, соответственно, будет дороже, где-то до 30 гривен", - подчеркнул Марущак.

Цены в Украине - последние новости

Напомним, в Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, что низких цен на овощи в этом году ожидать уже не стоит. Высокая стоимость будет держаться из-за дополнительных расходов на хранение.

Также известно, что осенью 2024 года ожидается повышение цен на мясную продукцию до 3% из-за роста стоимости кормов и влияние аномальной погоды.

Кроме того, в Украине могут внезапно вырасти цены на хлеб. Стоимость может увеличиться на 4,5-10 гривен.

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