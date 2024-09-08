В Украине 'резко' вырастет цена на популярный продукт: какая причина

Основные факторы подорожания включают в себя проблемы с энергоснабжением и уменьшение урожая зерновых.

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Почему в Украине вырастет цена на мясо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Осенью 2024 года ожидается повышение цен на мясную продукцию до 3% из-за роста стоимости кормов и влияния аномальной погоды. Об этом рассказала ученая Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии 24 Каналу

По её словам, основным фактором, который будет влиять на подорожание мясных продуктов осенью, станет стоимость кормов. В частности, около 70% себестоимости мясной продукции приходится на корма, основу которых составляют зерновые культуры. Соответственно, состояние урожая зерновых напрямую влияет на цену мяса.

"Урожай зерновых в этом году может оказаться меньше из-за аномально высокой температуры летом, что может привести к сокращению запасов кормов и повышению их стоимости. В то же время, систематические отключения электроэнергии из-за разрушения энергетической инфраструктуры также затрудняют производственные процессы в отрасли животноводства, что увеличивает себестоимость мясных продуктов", - говорит она. видео дня

Так, по данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на август 2024 года средние потребительские цены на основные виды мяса уже претерпели значительные колебания по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Например, говядина выросла в цене на 20% и достигла отметки 270,01 гривны за килограмм.

Цены на куриное филе также выросли на 3,3%, и теперь этот продукт стоит 158,62 гривны за килограмм. Однако цена на куриную тушку, наоборот, уменьшилась на 4% и составляет 86,8 гривны за килограмм. Что касается свинины, цены на нее также несколько снизились - на 10,2%, до 177,47 гривны за килограмм.

Интересно, что сало, традиционный украинский продукт, претерпело незначительное снижение стоимости - всего на 0,8%, и теперь его средняя цена составляет 160,10 гривны за килограмм.

Ученые прогнозируют, что в сентябре 2024 года средние потребительские цены на говядину, свинину и курятину могут вырасти до 3%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине помидоры дорожают уже третью неделю подряд. В то же время тепличные комбинаты повысили отпускные цены на огурцы. Основная причина, вызывающая подорожание - резкое сокращении предложения.

Также сообщалось, что цены на картофель на украинских рынках могут подняться уже с начала осени. Надо быть готовыми отдать на восемь гривен больше за килограмм.

Кроме того, председатель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что в Украине могут внезапно вырасти цены на хлеб. Стоимость может увеличиться на 4,5-10 гривен.

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