Цены стремительно уменьшаются: в Украине резко дешевеет ряд продуктов

Специалисты научного центра сообщили, что в ближайшие месяцы в Украине стоит ожидать дальнейшего снижения потребительских цен на продукты питания под влиянием массового поступления продукции урожая нынешнего года.
"В меньшей степени это касается хлебной и животноводческой продукции, где цены на сырье складываются выше прошлогодних", - говорится в сообщении.
В Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" дали прогноз, по данным Госстата, что в июле 2024 года потребительские цены на продукты питания уменьшились против предыдущего месяца на 0,8%. Основным драйвером уменьшения потребительских цен на продукты питания стали цены на яйца (-11,4%) и овощи (-19,6%).
Однако на другие продукты цены выросли: больше всего - на сахар (+12,1%), масло подсолнечное (+2,9%) и фрукты (+1,4%). По другим группам товаров произошел рост цен в пределах одного процента.
Наковцы напомнят, что в этом году стремительно дешевеют яйца: -47,6% против декабря 2023 года. Также уменьшились цены на овощи (-2,6%), мясо и мясопродукты (-2,2%).
В годовом измерении, кроме названных продуктов, уменьшились потребительские цены на масло подсолнечное (-7,6%) и сахар (-1,9%). При этом наибольший рост цен по сравнению с июлем 2023 года произошел на масло сливочное (+16,1%) и хлеб (+10,1%).
По данным Госстата, инфляция в Украине в июле в годовом измерении ускорились до 5,4% несмотря на то, что месячная инфляция была на уровне 0%.
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Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.
Напомним, что в августе ощутимо подорожает популярная категория продуктов. Научный сотрудник Иван Свиноус сообщил, что увеличение расходов на электроэнергию и материалы приведет к повышению закупочных цен на молоко.
В Украине будет "скачок" цен на популярный продукт. Совсем скоро, по словам украинских пекарей, могут начаться перебои с хлебом. Главная причины этого - увеличение стоимости муки, заявили во Всеукраинской ассоциации пекарей.
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