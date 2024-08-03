Цены резко 'взлетят': в августе ощутимо подорожает популярная категория продуктов

Увеличение расходов на электроэнергию и материалы приведет к повышению закупочных цен на молоко, что негативно повлияет на производителей.

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Стоимость популярной среди украинцев продукции стремительно растет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сгеԁітѕ

В Украине резко выросли цены на молоко и молочные продукты из-за повышения тарифов на электроэнергию и частых отключений летом 2024 года. Повышение стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов в августе приведет к еще большему подорожанию этой категории продуктов. Об этом рассказал научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус в комментарии "24 Каналу".

"Это негативно отразится на уровне закупочных цен на молоко, поступающее как от хозяйств населения, так и сельскохозяйственных предприятий, поскольку стоимость использованной электроэнергии и горюче-смазочных материалов включается в себестоимость производимой продукции. Ведь именно это является основным фактором, влияющим на уровень закупочных цен", - пояснил он.

Эксперт отметил, что несмотря на рост цен, на молокоперерабатывающих предприятиях наблюдается устойчивый спрос на молоко высшего и экстра сорта.

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По прогнозам Института аграрной экономики, до конца августа закупочные цены на молоко еще больше повысятся:

молоко экстра сорта будет стоить 15,2 грн/кг без учета НДС (+7,8% за месяц);

молоко высшего сорта - 14,9 грн/кг (+6,4% за месяц);

молоко первого сорта - 14,4 грн/кг (+5,1% за месяц).

Кто такой Иван Свиноус? Иван Свиноус - ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Повышение цен в Украине - что известно

Напомним, отключение электроэнергии влияет не только на быт украинцев, но и на цены в магазинах. Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин рассказал, что в августе ожидается прирост стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости до 1,5%. Больше всего это коснется мясных и молочных продуктов, которые требуют охлаждения на всех этапах переработки, транспортировки и хранения.

Также цена на газировку может вырасти почти в 2,5 раза из-за возможного введения акциза на сладкие и минеральные воды. Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который предусматривает налог в размере 0,1 евро (4,5 гривны) за литр напитка.

Как сообщал Главред, дефицит электроэнергии может привести к росту цен на молочные, мясные и хлебобулочные продукты, предупреждает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Фермы, требующие значительных объемов электричества для функционирования, уже отмечают рост расходов на дизтопливо и соответственно повышение цен на молочные продукты на 3-5%.

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