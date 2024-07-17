В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт

Депутаты объясняют решение "заботой о здоровье" населения, ссылаясь на опыт налогообложения "примерно 50 стран мира".

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Подскочат цены на "Кока-Колу", "Фанту" и "Пепси"/ Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Цена на газировку может вырасти почти в 2,5 раза. Комитет ВР рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении акциза на воды, в частности минеральные и сладкие воды с ароматизаторами.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "слуга" Даниил Гетманцев объяснил решение "заботой о здоровье" граждан.

Инициатива предусматривает введение специфической ставки налога в размере 0,1 евро (4,5 гривны, - Главред) за 1 л напитка. Плательщиками налога определяются производители и импортеры напитков.

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Гетманцев также упомянул опыт "примерно 50 стран мира" по налогам на сладкие напитки в различных формах, похвалив их за "инновационное" внедрение налоговой политики "для достижения целей здравоохранения".

"Введение акцизного налога на сладкие напитки соответствует Директиве ЕС 2020/262 от 19 декабря 2019 года. Статьей 1 общих положений этой Директивы установлено, что для определения общего режима налогообложения акцизами государства-члены могут накладывать налоги на товары, которые не являются подакцизными", - утверждает депутат.

Как отмечает нардеп, член Комитета Ярослав Зализняк, согласно расчету Минэкономики, цена на напитки вырастет примерно на 4 грн на литр . Сам депутат ответил, что не голосовал за решение, поскольку "не понимает, как это можно администрировать нормально".

Цены на продукты и топливо в Украине - что может "подскочить"

Напомним, Верховная Рада во время голосования 4 июля приняла в первом чтении законопроект №11256-2, из-за которого резко увеличится стоимость бензина и дизельного топлива для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо - на 2,0 грн/л.

В частности, уже с 1 сентября акцизный налог может увеличиться следующим образом:

на бензины - с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель - с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ - с текущих 52 до 70 евро (может быть до 277 евро в основной редакции).

Если будет принят законопроект, что повлечет за собой подорожание бензина и дизельного топлива, то это повлечет за собой рост цен на продукты.

Стоит заметить, что повышение цен на украинском рынке продовольствия будет обусловлено повышением себестоимости производства и подорожанием затрат производителей на производство самой продукции.

Кто такой Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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