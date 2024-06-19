В Украине улетят вверх цены хлеб: эксперт рассказала, что произошло

Ккак говорит председатель профильной организации "Борошномели України" Родион Рыбчинский, в Украине хлеб подорожает в ближайшее время.

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В Украине подорожает хлеб - эксперт объяснил причины / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине хлеб в ближайшее время может подорожать ‒ из-за повышения цен на зерновое сырье и на электроэнергию. Об этом заявил руководитель организации "Борошномели України" Родион Рыбчинский в комментарии порталу "Информатор".

"Это может быть как завтра, так и через две недели", - сказал он.

Рыбчинский говорит, что сейчас на зерно пшеницы второго класса очень мало предложений о продаже на рынке, а те, что есть ‒ очень дорогие. Соответственно, дорогая пшеница заставляет производителей повышать стоимость муки.

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"Есть рыночные отношения, есть обязательства перед поставщиками. Хлеб реализуется не из лотка, а в первую очередь из-за крупных торговых сетей. В договорах с сетями четко проговорен период, когда можно изменять цены. А у мукоделов есть договоры с производителями хлеба и торговыми сетями. Все это проговаривается между партнерами. Но, к сожалению, следует ожидать удорожания. Сырьевые в себестоимости муки составляют 90%, а электроэнергия - до 6%, то есть они ее фактически и формируют", - подытожил Рыбчинский.

Что такое хлеб? Хлеб — хлебобулочное изделие, получаемое путем выпекания теста (состоящего как минимум из муки и воды), разрыхленного дрожжами или закваской, сообщает "Википедия."

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Напомним, в Украине значительно снизились цены на столовую свеклу из-за уменьшения спроса на этот овощ. Цены в среднем снизились на 13% по сравнению с прошлой неделей и колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм.

Также на 13% снизились цены на картофель, их стоимость составляет 14-18 гривен за килограмм. Предложение картофеля на рынке большое, но спрос уменьшается.

Как сообщал Главред, в Украине вырос спрос на свежую малину, оптовая цена сейчас составляет около 1200 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что в этом году цены на свежую малину могут быть выше из-за роста цен на мировом рынке замороженной малины.

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