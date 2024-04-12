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Цены бьют рекорды: в Украине резко подорожала популярная ягода-лакомство

Дмитрий Видоменко
12 апреля 2024, 17:03
Сейчас оптовая цена на популярную сладкую ягоду (малина) среди украинских фермеров составляет в районе 1200 грн/кг.
Ягода, гривны
Сколько стоит малина в Украине? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине наблюдается рост спроса на свежую малину. Причем сейчас оптовая цена эту ягоду составляет в районе 1200 грн/кг. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

В настоящее время свежая малина на рынок Украины поставляется преимущественно из Марокко, где идет сбор этой ягоды.

"Впоследствии Марокко на рынке сменит Испания, откуда Украина также обычно импортирует свежую малину в мае-июне, вплоть до начала уборки ранних сортов урожая малины собственного производства", – рассказали специалисты.

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Аналитики прогнозируют, что в нынешнем году рост оптовых цен на малину в Украине в связи с ростом цен на мировом рынке замороженной малины.

"Это отразится и на ценах свежей малины, которая, скорее всего, будет продаваться дороже, чем годом ранее", – подытожили они.

Что за ягода малина?

Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейство Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщила "Википедия".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.

Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.

Как сообщал Главред, стоимость картофеля в Украине резко выросла, достигнув 12 грн за килограмм. Эксперты EastFruit называют причинами этого увеличения спрос и возможные махинации среди фермеров.

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