Цены бьют рекорды: в Украине резко подорожала популярная ягода-лакомство

В Украине наблюдается рост спроса на свежую малину. Причем сейчас оптовая цена эту ягоду составляет в районе 1200 грн/кг. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
В настоящее время свежая малина на рынок Украины поставляется преимущественно из Марокко, где идет сбор этой ягоды.
"Впоследствии Марокко на рынке сменит Испания, откуда Украина также обычно импортирует свежую малину в мае-июне, вплоть до начала уборки ранних сортов урожая малины собственного производства", – рассказали специалисты.
Аналитики прогнозируют, что в нынешнем году рост оптовых цен на малину в Украине в связи с ростом цен на мировом рынке замороженной малины.
"Это отразится и на ценах свежей малины, которая, скорее всего, будет продаваться дороже, чем годом ранее", – подытожили они.
Что за ягода малина?
Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейство Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщила "Википедия".
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.
Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.
Как сообщал Главред, стоимость картофеля в Украине резко выросла, достигнув 12 грн за килограмм. Эксперты EastFruit называют причинами этого увеличения спрос и возможные махинации среди фермеров.
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