Цены на продукты в Украине снова начали скакать: на что придется раскошелиться

В Украине подешевели продукты питания. За год – с марта 2023 года по март 2024 года – цены на них снизились на 0,1%. Но есть и те, что подорожали

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Скачки цен на продукты в Украине: что произошло / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине произошел очередной этап качания "маятника цен" на продукты питания. По данным Госстата, за год – с марта 2023 года по март 2024 года – в целом их стоимость снизилась на 0,1%.

Однако, к примеру, конкретно куриные яйца подешевели сразу на 34,3%, а сливочное масло подорожало на 13,5%.

Кроме куриных яиц, значительно подешевели также:

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подсолнечное масло – на 17,4%;

овощи – на 12,2%;

сахар – на 13,3%.

На хлеб и хлебопродукты цены снизились на 2,3% (а на макаронные изделия – на 0,4%).

В то же время на ряд продуктов цены все же выросли. В частности, подорожало:

сливочное масло – на 13,5%;

молоко – на 8,8%;

мясо и мясопродукты – на 7,7%;

сыр и мягкий сыр – на 7,6%;

хлеб – на 5,2%;

фрукты – на 4,9%;

рыбу и продукты из рыбы – на 4,5%.

Вместе с тем украинские производители готовятся повышать цены на шоколад и изделия из него. Среди причин – удорожание сырья и блокада поляками границы. В результате уже летом стоимость плитки шоколада может вырасти с текущих средней цены в 35 грн до 50 грн.

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Более того, рассказала обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук, производители уже уменьшили размер стандартной плитки (со 100 до 80 грамм).

"Следует ожидать удорожания – и производители это подтверждают. Есть прогноз, что летом цена за плитку шоколада (а она сейчас уже не 100, а, например, 80 г) может возрасти с 35 до 50 грн, а до конца года – и все 70 грн", – говорится в сообщении.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.

Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.

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