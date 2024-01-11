ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

Российские захватчики превратили Крым в огромную военную базу, подчеркнул Алексей Неижпапа.

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ВСУ выбивают флот РФ из Крыма / Коллаж: Главред, фото: скриншот, structure.mil.ru

Командующий Военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа прокомментировал вопрос о том, насколько реально сделать так, чтобы Россия, даже контролируя полуостров, не могла использовать его морские базы.

По его словам, эту работу "надо сделать". Такую информацию он озвучил в интервью Украинской правде.

"Есть задача президента, главнокомандующего Вооруженными силами, и мы будем работать", - подчеркнул командующий ВМС.

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При этом он напомнил о том, что российские захватчики превратили Крым в огромную военную базу, в частности для своего флота, поэтому Украине не легко уничтожать эти объекты.

Кроме того, на оккупированном полуострове РФ развернула госпитали и пункты медицинского обеспечения оккупантов, а Севастополь оккупанты превратили в стратегический хаб.

"Севастополь - это главная база, которая полностью удовлетворяет содержанию флота, ремонтную базу, это несколько ремонтных заводов, а еще аэродромы, и тот же "Бельбек", и "Кача". В том же Новороссийске нет ни аэродромов, ни крупных ремонтных заводов, ни таких мест хранения вооружения и тому подобное. Это по большому счету одна из причин, почему они в Крыму оказались в 2014 году. Потому что без Севастополя держать Черноморский флот в Черном море они бы не смогли", - отметил украинский вице-адмирал.

При этом он напомнил о том, что Россия готовилась к войне и усилила ЧФ максимально. Речь идет о новейших фрегатах, подводных лодках, ракетных катерах с "Калибрами". В то же время Украина проводит успешные операции по поражению Черноморского флота. Сейчас у нас есть не только дроны, но и Storm Shadow, которые обеспечили очень точные удары по штабу Черноморского флота.

"Первый раз в истории была уничтожена подводная лодка. Это историческое, кстати, событие, где-то на уровне крейсера "Москва". Носитель "Калибров" был уничтожен прямо в доке. Мощная новая подводная лодка с хорошим названием "Ростов-на-Дону". Или новейший ракетный катер "Аскольд", который так и не успели ввести в состав флота. Это успехи всех Сил обороны: и дроны СБУ, конечно, и воздушные силы, и наши береговые ракетные войска, и те средства Главного управления разведки, которые у них есть. И Феодосии в последнее время тоже", - добавил Неижпапа.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Ранее сообщалось о том, что Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота. Украина уже фактически выгнала корабли Черноморского флота РФ с оккупированного Крыма, безопасных портов там нет, считает аналитик Федор Пухов.

Крым стал "ахилесовой пятой для Путина", считает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его словам, то, что Крым стал самым слабым местом Путина, подтвердили инциденты с ударом по кораблю Новочеркасск и сокрушением четырех Су-34, которые вылетели из того же оккупированного полуострова.

Удар ВСУ по кораблю Новочеркасск показал, что у Украины есть ракеты дальностью 400-560 км, полагает генерал Бундесвера в отставке Эрхард Бюлер. Согласно предположению Бюлера, Киев мог получить от Британии Storm Shadow с дальностью более 500 км.

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