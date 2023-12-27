Крым стал 'ахилесовой пятой для Путина': аналитик BILD назвал 4 причины

Аналитик назвал слабое место Путина в войне против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, deepstate map

Временно оккупирован Крым стал слабым местом России в войне против Украины, полуостров подвергается постоянным атакам ВСУ. Это стало очевидным после уничтожения десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии и сбития украинской ПВО четырех российских Су-34, вылетевших из Крыма. Об этом пишет военный эксперт BILD Юлиан Репке.

"Почему незаконно оккупированный с 2014 года Крым снова и снова подвергается атакам? Потому что это ахиллесова пята Путина в войне против Украины", - заявляет Репке.

По его словам, для этого есть несколько причин.

видео дня

Большое количество разведданных. Географическое расположение Крыма позволяет самолетам-разведчикам НАТО, находящимся над Черным морем, обнаруживать любые перемещения российских вооруженных сил и перехватывать радиосвязь на полуострове. Эту информацию они передают ВСУ, что может позволить им вовремя нанести удар.

Расстояние для атак. Крым оказался в зоне досягаемости ракет, которые Украина получила от западных стран. Например, ракеты Storm Shadow имеют дальность полета 250 км, а ракеты Patriot - 160 км.

Политический фактор. Западные союзники не поддерживают удары Украины по территории России. Однако они не признают оккупированный Крым российским, поэтому ВСУ имеют право атаковать полуостров в случае необходимости, используя все доступное оружие.

Лояльное население. Тысячи украинцев остаются в Крыму и испытывают недовольство присоединением полуострова к России. Они создают сеть информаторов, которые передают Киеву данные, которые могут быть использованы для точных атак.

Взрывы во временно оккупированном Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер военно-морских сил Украины прокомментировал ракетный удар, совершенный в Феодосии по десантному кораблю Новочеркасск Черноморского флота РФ. По его словам, на борту могло быть около 80 человек.

В ночь на 26 декабря, во временно оккупированном Крыму, был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота РФ в результате удара пилотов тактической авиации Воздушных сил. Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил убеждение, что Крым будет освобожден от российских оккупантов. Он подчеркнул, что деоккупация полуострова является стратегической целью Украины.

Другие новости: