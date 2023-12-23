'2024 - год Крыма': эксперт рассказал сценарий продвижения ВСУ на Азовском побережье

Токмак и Мелитополь должны быть второстепенным направлением для продвижения украинских военных.

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Когда ВСУ продвинутся на крымском направлении / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что следующий год - это год Крыма. Он пояснил, в следующем году основными направлениями боев будет Азовское побережье и левый берег Херсонщины.

"Напротив, сначала левый берег. Основные силы и средства должны быть брошены именно туда. Авиацией очень удобно работать с правого на левый берег - расположение аэродромов и фронта для нас очень удобно именно в развертывании левобережной операции, движение на Скадовск и вдоль моря - на Армянск", - подчеркнул Свитан.

А уж Токмак и Мелитополь должны быть второстепенным направлением - продвижение там будет зависеть от количества сил. Если их будет хватать на эту операцию, значит, ее надо продолжать. То есть здесь прямая зависимость от поставок, отметил эксперт.

Смотрите видео интервью Романа Свитана главреда о сценариях на фронте в 2024 году:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Деоккупация Крыма: что известно

Напомним, что в ГУР анонсировали новые рейды в Крым и назвали цели. Бойцы Сил обороны Украины совершали больше рейдов в оккупированный Крым, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Умеров сказал, когда ВСУ освободят Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.

Военно-морской эксперт спрогнозировал, что наступление на Крым будет летом или осенью следующего года, однако возможен и неожиданный удар со стороны ВСУ и зимой. Крым ВСУ смогут блокировать, выйдя на побережье Азовского моря.

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