ВСУ сбили три новейших истребителя России Су-34: Игнат раскрыл детали

Юрий Игнат рассказал, что россияне имеют десятки таких самолетов, они продолжают их изготавливать.

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ВСУ уничтожили вражеские истребители / коллаж: Главред, фото: Википедия

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены сегодня украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.

"Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству... На этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", - сказал Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, россияне имеют десятки таких самолетов, они продолжают их изготавливать. Это одни из самых новых бортов на вооружении армии РФ. Именно из них оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

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"Я думаю, что не менее 50 млн долларов такая машина может стоить. Это самая низкая цена, истребители - это авиационные комплексы, чрезвычайно технологичная вещь", - добавил представитель.

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

ВСУ полностью уничтожили несколько российских Су-34 на аэродроме. Украинские военные атаковали беспилотниками российский аэродром Морозовск в Ростовской области. Там были уничтожены и повреждены самолеты и не только.

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