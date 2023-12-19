РФ хочет захватить Синьковку к Новому году: командир ВСУ рассказал о наступлении оккупантов

Денис Ярославский рассказал, что Синьковка - это небольшой населенный пункт, однако, стратегический.

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Оккупанты хотят захватить Синьковку / коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 43 отдельная механизированная бригада

Командир подразделения ВСУ с Купянского направления Денис Ярославский заявил, что в районе Синьковки на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются захватить населенный пункт до Нового года.

"В районе Синьковки продолжаются тяжелые бои. Враг пытается захватить Синьковку к Новому году. Уже несколько раз была информация от российских военачальников, которая не соответствует действительности, что русские взяли Синьковку. Но наши ребята стоят там и не отдают ни одного дома", - пояснил Ярославский для "Еспресо".

Он подчеркнул, что Синьковка - это небольшой населенный пункт, но стратегический. По его словам, россияне в район Синьковки бросает на штурм позиций Сил обороны вагнеровцев и "Шторм-Z".

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"Их методы введения боя нам уже давно знакомы. Они продвигают вперед штурмовые группы, а за ними создают эшелонированную оборону. Для того чтобы было куда откатиться и подвозить БК", - подытожил Ярославский.

Ситуация на Купянском направлении / скриншот: deepstatemap

Ситуация на Купянском направлении: что известно

Напомним, что под Купянском россияне сосредоточили треть танков. На Авдеевском направлении россияне сосредоточили более 40 тыс. личного состава, что является очень значительными силами, отметил майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

Мышиная лихорадка "валит с ног" оккупантов под Купянском. Личный состав российской армии массово страдает от заболевания "мышиной лихорадкой", которая передается от грызунов к человеку.

ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки. Украинские силы отразили по меньшей мере 17 атак к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и по меньшей мере 13 вблизи Первомайского и Невельского.

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