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ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами за Марьинку: в разведке рассказали о продвижении

Юлия Закрепа
15 декабря 2023, 16:42
Одна из оперативных целей захватчиков в этом районе - обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15.
ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами за Марьинку: в разведке рассказали о продвижении
Ситуация под Марьинкой осложняется / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

В сводке британской разведки говорится о том, что российские оккупанты имеют целью захватить Марьинку Донецкой области для дальнейшего своего продвижения на запад в направлении Курахово. Однако прорыв врага очень маловероятен.

Сейчас за контроль над разрушенной Марьинкой и прилегающими районами продолжаются тяжелые бои. Вероятно, российские оккупанты еще больше сократили небольшие контролируемые украинскими войсками участки территории, оставшиеся в черте города, говорится в отчете разведки Британии за 15 декабря.

По оценкам разведки, одна из оперативных целей захватчиков в этом районе-обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15 для дальнейшего продвижения врага на запад в направлении Курахово.

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"Несмотря на постепенные успехи, крупный и операционно значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным", - указано в заявлении британского Минобороны.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в разведке Британии сообщили о том, что российская армия захватила большую часть Марьинки, город разрушен. В последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки, города Донецкой области.

Майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке. Алексей Гетман отметил, что численность российских войск на Марьинском направлении меньше, чем под Авдеевкой. Тактика штурмов на Марьинском и Авдеевском направлении одинакова.

РФ захватила "промку" в Авдеевке и имеет успехи в Марьинке. За последние трое суток возле Авдеевки россияне проводили штурмы по меньшей мере в 16 местах, отмечают аналитики. Российские оккупанты захватили южную часть Марьинки.

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война в Украине ВСУ Марьинка
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