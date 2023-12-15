ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами за Марьинку: в разведке рассказали о продвижении

В сводке британской разведки говорится о том, что российские оккупанты имеют целью захватить Марьинку Донецкой области для дальнейшего своего продвижения на запад в направлении Курахово. Однако прорыв врага очень маловероятен.
Сейчас за контроль над разрушенной Марьинкой и прилегающими районами продолжаются тяжелые бои. Вероятно, российские оккупанты еще больше сократили небольшие контролируемые украинскими войсками участки территории, оставшиеся в черте города, говорится в отчете разведки Британии за 15 декабря.
По оценкам разведки, одна из оперативных целей захватчиков в этом районе-обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15 для дальнейшего продвижения врага на запад в направлении Курахово.
"Несмотря на постепенные успехи, крупный и операционно значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным", - указано в заявлении британского Минобороны.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что в разведке Британии сообщили о том, что российская армия захватила большую часть Марьинки, город разрушен. В последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки, города Донецкой области.
Майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке. Алексей Гетман отметил, что численность российских войск на Марьинском направлении меньше, чем под Авдеевкой. Тактика штурмов на Марьинском и Авдеевском направлении одинакова.
РФ захватила "промку" в Авдеевке и имеет успехи в Марьинке. За последние трое суток возле Авдеевки россияне проводили штурмы по меньшей мере в 16 местах, отмечают аналитики. Российские оккупанты захватили южную часть Марьинки.
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