Россия способна вести войну еще в 2024 году: эксперт раскрыл, на что рассчитывают россияне

У страны-агрессора России есть политические планы выйти к реке Днепр, но существуют еще военные и экономические возможности

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Россияне могут воевать еще год / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак отметил, что у россиян есть политические планы выйти к реке Днепр, но еще существуют военные и экономические способности страны-агрессора России.

"У России есть политические планы выйти к реке Днепр, но существуют еще военные и экономические способности. Россияне запланировали, что 2024 год - это решающий год для ВПК РФ. Уже запланировано 110 млрд евро на ВПК, 25 млрд евро на силовиков, и такой ориентир у них стоит до 2025 года. Это впервые озвучил Шойгу. Почему именно до 2025 года? Потому что в ноябре 2024 года состоятся выборы в США", - подчеркнул Ступак в эфире телеканала Эспрессо.

Военный эксперт также добавил, что по расчетам россиян на выборах президента США побеждает кто угодно, только не демократы.

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"Ранее Трамп обещал закончить войну за 24 часа. Россияне рассчитывают на то, что в 2025 году новый президент США зайдет в Белый дом и остановит войну. Поэтому дальше горизонт планирования ВПК у россиян отсутствует. Скорее всего, россияне будут рассматривать эти вливания уже ближе к ноябрю, когда будут понимать, кто побеждает на выборах в США. Но все может измениться в любой момент", - подчеркнул Ступак.

Напомним, что Рассвет назвал две области, которые имеет целью оккупировать РФ. Россия имеет определенные стратегические цели в войне против Украины. Одной из таких целей является полная оккупация Донецкой и Луганской областей с целью их присоединения к РФ.

РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го. В немецкой разведке написал, что агрессорка Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР отреагировали на такое заявление.

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