'Не возьмут даже за годы': Свитан назвал две области, которые хочет оккупировать РФ

Путин планирует полностью оккупировать и присоединить к России две области Украины.

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РФ пытается захватить две области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 43 отдельная механизированная бригада

Россия имеет определенные стратегические цели в войне против Украины. Одной из таких целей является полная оккупация Донецкой и Луганской областей с целью их присоединения к РФ. Об этом сообщил полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала".

Эксперт отметил, что Крым и эти две области являются ключевыми в стратегии РФ и именно достижение этих целей может стать главной целью России в долгосрочной перспективе.

"Одной из задач войны для РФ - это Крым, Донецкая и Луганская области. Их они хотят присоединить к РФ. Один из вариантов - когда они выйдут на границы этих областей. Но вряд ли Россия потом скажет, что россияне не стреляют, а украинцы стреляют. На границу Херсонской области они даже не думают выйти, потому что нет возможности. Это именно по Запорожье. Россияне не смогут взять эти регионы даже за годы. А вот планировать выход на границы Луганской и Донецкой областей они могут", - сказал Роман Свитан.

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Также генерал обратил внимание на оборонительные возможности Украины, отметив, что оккупанты на Донбассе не смогли прорвать первую линию обороны. Однако за этой линией остаются еще две линии обороны, а потому украинские силы продолжают успешно противостоять агрессору, защищая территориальную целостность страны.

Война в Украине

Напомним, глава Кремля Владимир Путин настаивает на захвате городов Авдеевка и Купянск до президентских "выборов" в марте 2024 года. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что для Путина важны определенные даты.

Также генерал Николай Маломуж отметил, что России не удалось полностью использовать свои возможности для продвижения на Авдеевском и Купянском направлении. Он сказал, что у оккупантов были ограниченные ресурсы и даже при использовании большего количества сил, они не смогут захватить Авдеевку.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале об успешном отражение одного из терриконов в пределах Горловки. Он опубликовал видео, где отметил, что штурмовые действия совершили бойцы штурмовой группы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и захватили позиции противника на этом направлении.

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