Зеленский отметил, что бойцам 24-й отдельной механизированной бригады удалось захватить позиции российских оккупантов на Горловском направлении.

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Зеленский показал, как ВСУ подняли флаг в Горловке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

ВСУ отбили один из терриконов в пределах Горловки и захватили позиции противника. Об этом в своем телеграмме сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео.

По словам Зеленского, штурмовые действия на этом направлении провели бойни штурмовой группы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

"Несмотря на сложные условия, 24 бригада один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг.Горловка - это Украина! Донбасс - это Украина!",- написал президент Украины Владимир Зеленский. видео дня

Смотрите видео о том, как Силы обороны Украины освобождали Террикон в Горловке:

Скриншот

Боевые действия на Горловском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, обозреватель Time Саймон Шустер отметил, что поличтино руководство якобы требовало от украинского генералитета начать наступательные действия в направлении Горловки с целью полного освобождения города от оккупантов.

Как отмечает полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, украинские войска начали движение в направлении Горловки и успешно заняли позиции противника, которые он контролировал с 2016 года – неподалеку от Южного и шумов.

Позже он добавил, что Вооруженные Силы Украины начали неожиданное наступление в Донецкой области. Зафиксировано продвижение в направлении населенного пункта Майорское.

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