'Горловка - это Украина': Зеленский показал, как ВСУ подняли флаг в Горловке

ВСУ отбили один из терриконов в пределах Горловки и захватили позиции противника. Об этом в своем телеграмме сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео.
По словам Зеленского, штурмовые действия на этом направлении провели бойни штурмовой группы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.
"Несмотря на сложные условия, 24 бригада один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг.Горловка - это Украина! Донбасс - это Украина!",- написал президент Украины Владимир Зеленский.видео дня
Смотрите видео о том, как Силы обороны Украины освобождали Террикон в Горловке:
Боевые действия на Горловском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, обозреватель Time Саймон Шустер отметил, что поличтино руководство якобы требовало от украинского генералитета начать наступательные действия в направлении Горловки с целью полного освобождения города от оккупантов.
Как отмечает полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, украинские войска начали движение в направлении Горловки и успешно заняли позиции противника, которые он контролировал с 2016 года – неподалеку от Южного и шумов.
Позже он добавил, что Вооруженные Силы Украины начали неожиданное наступление в Донецкой области. Зафиксировано продвижение в направлении населенного пункта Майорское.
Другие новости:
- Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины
- Сбой в работе Киевстар: что случилось с нацроумингом и почему он не работает
- "Тактика тупая-лезут и лезут": Барабаш назвал главную цель РФ в Авдеевке