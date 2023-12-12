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"Тактика тупая – лезут и лезут": Барабаш назвал главную цель РФ в Авдеевке

Алексей Тесля
12 декабря 2023, 13:37
Оккупанты РФ идут на штурм по всей линии фронта, подчеркнул глава Авдеевской ВА.
Авдеевка
За Авдеевку продолжаются упорные бои / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook.com/zhebrivskyi

На Авдеевском направлении российские оккупанты уже два дня подряд активно применяют технику, в то же время несколько единиц ВСУ сожгли и подбили, рассказал глава Авдеевской ВА Виталий Барабаш.

"Подмерзли почвы и они поехали. Это было ожидаемо. ВСУ понимали это и готовились", – подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

По его словам, оккупанты идут на штурм по всей линии фронта, а наиболее горячая ситуация в районе Коксохимического завода и промзоны Авдеевки. При этом россияне используют тактику продвижения малых групп, пытаясь находить щели в линии украинской обороны, вместе с тем линия обороны держится, несмотря на сложные погодные условия.

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"Все намерзает, очень сложно, но оккупантов это не останавливает. Лезут и лезут", – пояснил глава Авдеевской ВА.

Он пояснил, что оккупанты хотят постоянными обстрелами уничтожить город, а затем захватить его. В среднем в течение суток в Авдеевской общине происходит 30 – 40 массированных обстрелов.

"У врага тактика тупая, но очень простая", – подчеркнул глава Авдеевской МВА.

По его словам, оккупанты в сутки наносят по городу в общей сложности примерно 6 – 8 авиабомбовых ударов, а по позициям защитников в три раза больше, стремясь пробить линию обороны.

Война в Украине

Ранее Маломуж рассказал, ждать ли "переброса" войны на территорию РФ. В стране-агрессоре России мы активно воевать не будем, но действия локальные там возможны, считает генерал армии Николай Маломуж.

По данным британской разведки, удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ. По мнению британских офицеров, "волонтерские отряды", которые решила подготовить страна-агрессор РФ для борьбы с дронами свидетельствуют о неспособности регулярной армии справиться с задачей защиты неба.

К слову, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в стране-агрессоре России совсем скоро может быть сначала дворцовый переворот, а потом гражданская война, а точнее бунт. Политический эксперт подчеркнул, что в России произойдет неожиданная смена власти. А неожиданная смена власти при наличии огромного количества вооруженных людей и оружия в стране всегда заканчивалась смутой.

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Авдеевка Барабаш война России и Украины
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