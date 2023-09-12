"Он всегда был серой мышью": Сотник рассказал, как Путин сумел захватить власть в РФ

Как отметил Сотник, Путин назван политиком. Но он никогда не был политиком – он всегда был чиновником, серой мышкой.

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Сотник рассказал, как Путин сумел захватить власть в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

День, когда российский диктатор Владимир Путин скажет "Я устал, я ухожу", никогда не наступит. Главу кремлевского режима отстранит от власти лишь смерть. Об этом во время чата на Главреде рассказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

Как отметил Сотник, Путин назван политиком. Но он никогда не был политиком – он всегда был чиновником, серой мышкой, молью, которая перелетала из одного кабинета в другой.

"После того, как Путин с треском провалил мэрские выборы Собчака в Питере, он, естественно, ушёл в отставку, и его подобрал Чубайс и привёл за ручку к такому государственному ворюге как Павел Павлович Бородин. А Бородин сам по себе был как сокровищница Нибелунгов – столько он наворовал. И Путин очень пришёлся ему ко двору – такой вороватый загребущий схематозник, как Путин, для Бородина был просто подарком судьбы. Воруем вместе, воруем с нами, воруем весело и задорно!",- сказал журналист.

По его словам, после этого карьера Путина, конечно же, пошла в гору. А там его заметили Юмашевы, просунули в директора ФСБ. И вот уже на этом посту Путин стал зачищать все, что связано с его делами в Питере, он стал зачищать людей.

"А потом, в конце концов, к Путину обратился товарищ Ельцин с просьбой убрать генерала Рохлина, который был Ельцину как камень в ботинке. Боевой генерал, который пообещал из Ростова на танках приехать в Москву. И Ельцин тогда сказал: "Мы раздавим этих рохлиных, понимаешь!". И он сделал это руками Путина, тот всё оформил и организовал. А в убийстве генерала Рохлина обвинили его жену Тамару Рохлину. Я знаком с дочерью генерала – Леной Рохлиной (отношения с ней сейчас не очень, потому что она оказалась "красно-коричневой"). Всё это уже было в тех или иных вариациях", - рассказал Сотник.

Таким образом, по словам журналиста, Путин завоевал доверие Ельцина, и тот стал к нему присматриваться. Разумеется, когда Путин оказался в кресле директора ФСБ, он стал сразу же сосредотачивать вокруг себя тех людей, которые были ему нужны для будущего продвижения.

"Так что Путин никогда не был политиком, он никогда не участвовал в дебатах. Он был преемником. Он нелегитимен с самого начала. И то, что произошло в 1999 году, это, конечно же, был организованный и поддержанный Ельциным переворот, в результате которого, как сказал бы Пригожин, "страна попала в блудняк" и перестала быть страной. Это уже не государство, там нет государственных институтов – там есть какие-то фашисты, которые замещают собой государственные институты. Украина воюет не с государством – она воюет с пещерой людоедов и дикарей, которые к ней полезли", - подчеркнул Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, ранее президент страны-агрессора Владимир Путин цинично оправдался за принудительный вывоз детей из Украины. Диктатор цинично заявил, что РФ якобы легально вывозит украинских детей на свою территорию. При этом Кремль, мол, не против воссоединения вывезенных детей с их семьями.

Кроме того, Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорился. Президент РФ Путин, который неоднократно напоминал о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского, на этот раз опроверг сам себя. Путин вдруг заявил, что Зеленский – не еврей.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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