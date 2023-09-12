УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Он всегда был серой мышью": Сотник рассказал, как Путин сумел захватить власть в РФ

Алина Дембицкая
12 сентября 2023, 05:00
9
Как отметил Сотник, Путин назван политиком. Но он никогда не был политиком – он всегда был чиновником, серой мышкой.
Владимир Путин, Александр Сотник
Сотник рассказал, как Путин сумел захватить власть в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

День, когда российский диктатор Владимир Путин скажет "Я устал, я ухожу", никогда не наступит. Главу кремлевского режима отстранит от власти лишь смерть. Об этом во время чата на Главреде рассказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

Как отметил Сотник, Путин назван политиком. Но он никогда не был политиком – он всегда был чиновником, серой мышкой, молью, которая перелетала из одного кабинета в другой.

"После того, как Путин с треском провалил мэрские выборы Собчака в Питере, он, естественно, ушёл в отставку, и его подобрал Чубайс и привёл за ручку к такому государственному ворюге как Павел Павлович Бородин. А Бородин сам по себе был как сокровищница Нибелунгов – столько он наворовал. И Путин очень пришёлся ему ко двору – такой вороватый загребущий схематозник, как Путин, для Бородина был просто подарком судьбы. Воруем вместе, воруем с нами, воруем весело и задорно!",- сказал журналист.

По его словам, после этого карьера Путина, конечно же, пошла в гору. А там его заметили Юмашевы, просунули в директора ФСБ. И вот уже на этом посту Путин стал зачищать все, что связано с его делами в Питере, он стал зачищать людей.

"А потом, в конце концов, к Путину обратился товарищ Ельцин с просьбой убрать генерала Рохлина, который был Ельцину как камень в ботинке. Боевой генерал, который пообещал из Ростова на танках приехать в Москву. И Ельцин тогда сказал: "Мы раздавим этих рохлиных, понимаешь!". И он сделал это руками Путина, тот всё оформил и организовал. А в убийстве генерала Рохлина обвинили его жену Тамару Рохлину. Я знаком с дочерью генерала – Леной Рохлиной (отношения с ней сейчас не очень, потому что она оказалась "красно-коричневой"). Всё это уже было в тех или иных вариациях", - рассказал Сотник.

Таким образом, по словам журналиста, Путин завоевал доверие Ельцина, и тот стал к нему присматриваться. Разумеется, когда Путин оказался в кресле директора ФСБ, он стал сразу же сосредотачивать вокруг себя тех людей, которые были ему нужны для будущего продвижения.

"Так что Путин никогда не был политиком, он никогда не участвовал в дебатах. Он был преемником. Он нелегитимен с самого начала. И то, что произошло в 1999 году, это, конечно же, был организованный и поддержанный Ельциным переворот, в результате которого, как сказал бы Пригожин, "страна попала в блудняк" и перестала быть страной. Это уже не государство, там нет государственных институтов – там есть какие-то фашисты, которые замещают собой государственные институты. Украина воюет не с государством – она воюет с пещерой людоедов и дикарей, которые к ней полезли", - подчеркнул Сотник.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, ранее президент страны-агрессора Владимир Путин цинично оправдался за принудительный вывоз детей из Украины. Диктатор цинично заявил, что РФ якобы легально вывозит украинских детей на свою территорию. При этом Кремль, мол, не против воссоединения вывезенных детей с их семьями.

Кроме того, Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорился. Президент РФ Путин, который неоднократно напоминал о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского, на этот раз опроверг сам себя. Путин вдруг заявил, что Зеленский – не еврей.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

04:30 Мир
Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

23:25 Украина
Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

22:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:00

"Он всегда был серой мышью": Сотник рассказал, как Путин сумел захватить власть в РФ

04:30

Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

04:05

Наталья Валевская похвасталась сочными изгибами в бикини

03:43

Мастера лжи: астролог назвала знак зодиака, который склонен к измене

03:10

"Нравы там людоедские": Сотник рассказал, кто может заменить в РФ Пригожина в роли "бунтаря"

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
02:40

Кто 12 сентября празднует День ангела: поздравляем Александров и Елизавет

02:05

Режим Путина развалится: эксперт назвал главные условия и спрогнозировал срокиВидео

01:35

"Политическое животное нагуляло вес": Сотник объяснил, почему в РФ убрали ПригожинаВидео

11 сентября, понедельник
23:55

Безумная оптическая иллюзия: только гений может заметить число 73 за 4 секунды

Реклама
23:25

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

22:56

Европа боится распада РФ: назван идеальный для Запада сценарий исхода войныВидео

22:15

Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

21:58

"Стал любовником влиятельного человека": Приходько разоблачила циника Шепелева

21:49

Умер народный артист Украины Ян Табачник

21:26

В Донецке "крякнул" российский пропагандист и друг "Моторолы": что случилось

21:09

"Стоят достаточно плотно": в ВСУ рассказали о второй и третьей линиях обороны РФ

21:01

Роман Цимбалюк. Почему русские резко стали набожнымиВидеоблоги

20:47

Китай "прогнул" РФ: Газпром терпит убытки, но даст Пекину 50% скидку – Reuters

20:33

Дочь Ющенко показала экс-президента в компании голливудской звезды и пчел

19:53

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

Реклама
19:52

Двойное налогообложение для банков и гейминга грозит потерями госбюджета — СМИ

19:32

Почему никогда нельзя хранить зубную щетку в ванной: стоматолог ошеломил правдой

19:10

Маск сорвал операцию Украины?мнение

19:07

РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян

19:05

10 "стоп" фраз, которые нельзя говорить на первом свидании

18:59

У Путина приуныли в ответ на обещание Трампа "завершить войну за 24 часа"

18:43

Муж Анны Тринчер оказался за решеткой: "Дали телефон позвонить адвокатам"

18:38

Можно ли назвать ребенка "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла": Авраменко удивил ответом

18:24

Под угрозой крупные города Украины: эксперт назвал, куда РФ нацелила Искандеры

18:16

Как быстро избавиться от плесени в душе: 5 проверенных методов

18:14

"Мы не воюем ни с какими украинцами": Симоньян отличилась новым пропагандистским бредом

17:46

Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

17:34

РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

17:29

Певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-летний воин ошеломил тренеров песней про неизвестных героевВидео

16:47

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

16:45

Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении: в Кремле будут "разбираться"

16:33

Это придумал гений: зачем нужен карман на мужских трусах

16:31

Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минутыВидео

16:28

Пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленныхВидео

Реклама
16:20

ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

16:18

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

16:09

Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

15:53

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ: в ГУР объяснили такой рекордный скачок

15:49

"Посыпется" ли РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов

15:30

Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности – директор Моссада

15:28

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия определит, какой вы человек

15:24

Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышцВидео

15:17

Чем вредны синтетические ткани: эти сведения изумят любого

15:07

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять