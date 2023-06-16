"Это позор еврейского народа": Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорился

Президент РФ Путин, неоднократно напоминавший о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского, на этот раз опроверг сам себя.

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Путин выдал новый перл о Зеленском / Коллаж Главред, фото скриншот, president.gov.ua

Президент-диктатор России Владимир Путин 16 июня во время выступления на экономическом форуме вспомнил президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что ожидал нацизма в Украине.

Путин вдруг заявил, что Зеленский – не еврей.

"Мои еврейские друзья говорят, что Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа", — сказал Путин.

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Так Путин ответил американскому политологу Дмитрию Саймсу, сказавшему, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме, поскольку президент Владимир Зеленский – еврей.

Также Путин заявил, что на территории Украины во время Холокоста было уничтожено 1,5 миллиона евреев.

"Как же это можно отрицать?", – сказал он.

Главный раввин Украины ответил Путину

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", - отметил Моше Реувен Асман, пишет УНИАН.

Также главный раввин Украины подчеркнул, что в Украине нет неонацистов.

"В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", - отметил Моше Реувен Асман.

Путин потребовал бороться с бандеровцами / скриншот

Лавров распространяет антисемитскую ложь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянским СМИ заявил, что Гитлер имел еврейскую кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи.

Израиль выразил обеспокоенность таким заявлением. Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в своих последних заявлениях по поводу евреев распространяет антисемитскую ложь.

"Сначала я не мог поверить, что эти слова произнес российский министр иностранных дел. Они меня разозлили и вызвали мерзость. Именно неделю, когда мы вспоминаем Холокост, министр иностранных дел России Лавров выбирает для распространения лжи, ужасной лжи, которая пахнет антисемит" , – сказал Герцог.

Что еще заявил Путин 16 июня

16 июня Путин заявил, что ни на одном из участков Украина не достигла своих целей.

"Потери у них больше чем 1 к 10, это факт. Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении", - выдал диктатор.

Также президент РФ выдал, что Украина, якобы, и вовсе может перестать использовать свою технику.

"Что касается демилитаризации, скоро Украина перестанет использовать собственную военную технику, так долго не навоюешь. У нас же оборонная промышленность набирает обороты, в 10 раз есть увеличение по наиболее востребованным образцам", — заявил он.

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