"У ВСУ шансов нет": Путин выдал новое заявление о войне и обозвал всех украинцев

Путин заявил, что Украина якобы перестанет использовать собственную военную технику.

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Владимир Путин / Коллаж Главред, фото скриншот

Президент страны-агрессора России Владимир Путин вновь начал высказываться о войне в Украине. Путин заявил, что Украина якобы несет потери из-за контрнаступления.

На полях Петербургского экономического форума, Путин заявил, что Вооруженные силы Украины якобы не имеют успехов при контрнаступлении.

"У ВСУ шансов нет. Ни на одном из участков Киев не достиг целей", - вдруг заявил Путин.

Наступление ВСУ

Кроме того, Путин считает, что ни на одном из участков Украина не достигла своих целей.

"Потери у них больше чем 1 к 10, это факт. Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении", - выдал диктатор.

По словам президента РФ, Украина, якобы, и вовсе может перестать использовать свою технику.

"Что касается демилитаризации, скоро Украина перестанет использовать собственную военную технику, так долго не навоюешь. У нас же оборонная промышленность набирает обороты, в 10 раз есть увеличение по наиболее востребованным образцам", — заявил он.

Путин обозвал украинцев

Путин считает, что с украинцами-бандеровцами нужно бороться.

"Как с этим (бандеровцами - ред.) можно не бороться, мы обязаны бороться. Если это не неонацизм, то что это такое?", - заявил Путин.

Путин потребовал бороться с бандеровцами / скриншот

Как ранее сообщали, Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал массированный ракетный удар оккупантов РФ по Киеву в пятницу, 16 июня. Ракетной атакой Киева во время пребывания там делегации президентов африканских стран Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

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