РФ действует как террорист: у Зеленского припечатали Путина после удара по Киеву

Необходима консолидация и максимально жесткая позиция по отношению к РФ, уверен Андрей Ермак.

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Андрей Ермак жестко отреагировал на террористические методы Кремля / President.gov.ua/УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал массированный ракетный удар оккупантов РФ по Киеву в пятницу, 16 июня.

Ракетной атакой Киева во время пребывания там делегации президентов африканских стран Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, написал он в своем Telegram-канале.

"И на месте лидеров африканских стран может оказаться любой. Мы помним, что ракеты летели и тогда, когда в Украину прибыл Президент США Джо Байден, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Мир должен понять, что сейчас необходима консолидация и максимально жесткая позиция по отношению к России. Следует показать силу государству, которое подрывает глобальную безопасность и действует террористическими методами", — пишет глава ОП.

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Ермак также добавил, что есть необходимость "объединиться вокруг Формулы мира президента Владимира Зеленского. Альтернативы ей не существует. И обсудить дальнейшие шаги мы должны на Глобальном саммите мира".

Андрей Ермак прокомментировал ракетный удар по Киеву / t.me/ermaka2022

Ракетный удар РФ по Киеву

Напомним, в пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о запуске ракет "Калибр" с Черного моря.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, во время атаки уничтожено: 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр", 2 разведывательных БпЛА.

В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Возник пожар. Есть пострадавшие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что таким образом РФ "передала привет" африканской делегации. Глава МИД подчеркнул, что этот ракетный удар был самым большим за последние недели.

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