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В Киеве прогремел мощный взрыв, РФ атакует баллистикой: первые подробности

Анна Ярославская
16 июня 2023, 11:33 обновлено 16 июня, 11:56
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Массированный ракетный удар происходит на фоне визита в Украину президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса.
РФ атакует Украину ракетами
РФ атакует Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о запуске ракет "Калибр" с Черного моря. Позже там уточнили, что есть риск применения оккупантами баллистического оружия.

Массированный ракетный удар происходит на фоне визита в Украину президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса, который приехал с мирными инициативами.

11:40 - Предупреждение от Воздушных сил: "Киев и область - в укрытие. Баллистика!"

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11:38 - Взрыв в Подольском районе столицы. В Киев еще летят ракеты, сообщил мэр Кличко.

11:32 - В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

11:31 - В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО в области.

10:50 - В Воздушных силах Украины заявили, что зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Несколько ракет направляются на Север. Украинцев призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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Ракетные и дроновые удары РФ по Украине

В ночь на среду, 14 июня, в Одессе прогремели взрывы - российские оккупационные войска атаковали город крылатыми ракетами.

Погибли три работника склада торговой сети, куда попала российская ракета, ранены 7 человек. Также взрывами повреждены бизнес-центр, учебное заведение, ЖК, заведения питания и магазины, еще 6 человек ранены.

В ночь на 13 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. Больше всего под ударом оказался Кривой Рог. Один из вражеских ударов пришелся на многоквартирный пятиэтажный дом. 12 человек погибли. 38 - пострадали.

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