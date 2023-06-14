В Одессе гремели взрывы: РФ атаковала город Калибрами, есть "прилеты"

Работали силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, две вражеские ракеты сбиты.

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Ракетный удар по Одессе оккупанты нанесли ночью 14 июня / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на среду, 14 июня, в Одессе прогремели взрывы - российские оккупационные войска атаковали город крылатыми ракетами.

Как сообщило оперативное командование Юг в Facebook, враг нанес по Одессе ракетный удар "Калибрами". По предварительным данным, силы ПВО сбили 2 ракеты.

"По Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" из акватории Черного моря. Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, 2 ракеты сбиты", - говорится в сообщении.

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В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

В местных пабликах писали, что после взрывов в одном из районов Одессы возник пожар, был виден дым.

Атака дронов на Одессу

Как сообщал Главред, российские оккупанты в ночь на субботу, 10 июня, атаковали Одесскую область дронами "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники, однако обломки одного из них попали в многоэтажку в Одессе.

В результате в доме возник пожар. Есть жертвы и пострадавшие. В частности, погибли супруги переселенцев. Взрывной волной убило Юлию и Юрия Антоненко из города Бахмут, которые переехали в Одессу, спасаясь от войны. У супругов осталась 20-летняя дочь.

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