Трое погибших, 26 раненых, среди которых дети: оккупанты атаковали Одессу дронами

Обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вспыхнул пожар. Взрывная волна также повредила несколько многоквартирных домов вокруг.

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РФ атаковала Одессу дронами/ коллаж: Главред, фото: ОК "Юг"

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 июня, атаковали Одесскую область дронами "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники, однако обломки одного из них попали в многоэтажку в Одессе.

В результате в доме возник пожар. Погибли три человека, еще более 10 – получили ранения. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

"Во время ночной Дроновой атаки в Одесской области силами противовоздушной обороны все "Shahed-131/136" уничтожены. В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вызвали возгорание. Пожар площадью 50 кв. м. оперативно ликвидирован. 3 гражданских погибли", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что также взрывной волной было повреждено несколько многоквартирных домов вокруг. Более 10 человек получили ранения.

Начальница пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что были сбиты восемь беспилотников, которые запустили российские оккупанты. Она подтвердила гибель трех человек и сообщила, что из-за попадания обломков дрона в многоквартирный дом получили ранения 26 человек, среди которых трое детей и беременная женщина.

РФ атаковала Одессу дронами, обломки попали в многоэтажку/ скрин

Смотрите видео последствий попадания обломков дрона в многоэтажку в Одессе:

Атака оккупантов на Киев 30 мая

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе погибла женщина и были пострадавшие. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном несколько верхних этажей многоэтажки остались без стен. Всего было изуродовано шесть десятков квартир, семь квартир разбило вдребезги.

Во время ночной атаки российских оккупантов дронами на Киев в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, вследствие падения обломков были разрушения. Повреждения были в разных районах Киева-Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Святошинском.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронами на Киев и Киевщину погибла 32-летняя женщина, еще 13 – получили ранения (9 – в Киеве, четверо-в Киевской области). Также повреждены 16 объектов – гражданские авто, сооружения и жилые дома.

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