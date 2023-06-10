"России не будет через 10 лет": ситуация на Белгородщине разрушит всю РФ – полковник

Россию ждет судьба СССР. РФ будет распадаться, когда образования типа Белгородской народной республики появятся по всей стране и начнут отделяться от центра.

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Ситуация на Белгородщине станет раковой опухолью, которая съест всю Россию/ коллаж: Главред, фото: Telegram Легион "Свобода России", скрин

Ситуация в Белгородской области станет для Москвы раковой опухолью, которая съест всю страну-агрессора Россию. РФ начнет распадаться, когда будет создана Белгородская народная республика (БНР) и подобные образования начнут появляться по всей стране.

Страну-оккупанта Россию ждет судьба СССР. Об этом сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Ситуация в Белгородской области для Москвы станет раковой опухолью, которая съест всю Россию. А вот белгородчанам, наоборот, удастся очиститься от московской раковой опухоли. Она будет лежать на всей стране, пока не произойдет полное очищение от имперского режима. Россию постигнет судьба СССР. Система управления Горбачева разрушилась из-за того, что Советский Союз стал распадаться на части", – отметил Свитан.

Он напомнил, что перед распадом СССР самопровозглашенный орган власти Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) пытался перехватить власть, но республики "смели" эту надстройку.

"Аналогичные события произойдут и сейчас – Россия будет распадаться, когда образования типа Белгородской народной республики появятся по всей стране и начнут отделяться от федерального центра", – подчеркнул полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Россия распадется на части, но на это нужно время. Распад РФ может произойти примерно через 10 лет.

"У Москвы ничего не останется. Будут министры с портфелем без полномочий или Дума, вот только Российской Федерации уже не будет. Останется Московия, которую, думаю, коснется тенденция самоопределения. Например, появится отдельный субъект на Рублевке. Сама страна распадется на части. Однако, это длительный процесс, на который уйдет около 10 лет", – подытожил Свитан.

Смотрите видеоверсию интервью с Романом Свитаном:

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

В то же время экс-нардеп, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош отмечает, что распад России станет главным гарантом того, что Украину в ближайшие десятилетия не постигнет новая большая война. Однако это не значит, что на наше государство не будут караулить новые опасности. Будет существовать опасность со стороны новых образований, на которые распадется РФ. Чтобы обезопасить Украину, нужно отрезать этим новым образованием доступ к Черному морю.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что контрнаступление ВСУ может запустить в РФ период полураспада, а затем и распада. В лучшем для Кремля случае после начала наступления защитников Украины в РФ может измениться политический режим, но после этого всё равно произойдет распад страны-оккупанта.

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