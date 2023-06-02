"Создать республику на Кубани": Ярош назвал рецепт безопасности Украины в будущем

Распад РФ будет главным гарантом того, что Украину обойдет новая война. Но возможные недружественные новые образования нужно отрезать от Черного моря.

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Ярош назвал рецепт безопасности Украины в будущем/ коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, УНИАН

Распад страны-агрессора России станет главным гарантом того, что Украину в ближайшие десятилетия не постигнет новая большая война. Однако это не значит, что на наше государство не будут караулить новые опасности. Будет существовать опасность со стороны новых образований, на которые распадется РФ.

Чтобы обезопасить Украину, нужно отрезать этим новым образованием доступ к Черному морю. Об этом написал экс-нардеп, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош в Facebook.

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"Безусловно, развал Эрефии как недоимперии – главный гарант того, что Украину, после победы, в ближайшие десятилетия, обойдет большая война... Но мы, украинцы, должны четко видеть очертания тех государственных, или квазигосударственных образований, которые возникнут после развала РФ. По моему мнению, одним из главных факторов безопасности будущей Украины является отрезание московского рыла от Черного моря...", – подчеркнул Ярош.

Он отметил, что нужно будет создать дружественную к Украине Кубанскую Народную Республику.

"Создание Кубанской Народной Республики, дружественной к государству Украина, является фактором, который обезопасит украинцев как от угрозы с Черного моря, так и от возможных угроз с Северного Кавказа... Да здравствует свободная Кубань! Слава Украине!", – написал Ярош.

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

Напомним, политический и военный эксперт Евгений Дикий отмечал, что после захода ВСУ в Крым за власть в России будут бороться 40 ЧВК. В стране-агрессоре РФ точно не будет "российского майдана", ведь российское общество оказалось неспособным к сопротивлению путинскому режиму. Мятеж в России может возникнуть лишь после прохождения какой-то точки невозврата. Одним из таких сигналов может стать деоккупация Крыма украинскими военными.

Ранее российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко отмечал, что Россию после поражения в войне против Украины ждет смута и возникновение мафиозной войны, в результате чего РФ просто распадется. Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин примет участие в разделе территорий и собственности после распада России.

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