"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – Дикий

Путина может устранить его ближайшее окружение. А после этого такие, как Пригожин или Кадыров, будут делить власть между собой.

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Когда ВСУ триумфально зайдут в Крым, в РФ начнется мятеж/ ua.depositphotos.com, УНИАН

В стране-агрессоре РФ точно не будет "русского майдана", ведь российское общество оказалось неспособным к сопротивлению путинскому режиму. Мятеж в России может возникнуть лишь после прохождения какой-то точки невозврата. Для этого недостаточно будет, чтобы РФ просто проиграла войну – страна-оккупант должна потерпеть яркое поражение, крушение и разгром.

Одним из таких сигналов может стать деоккупация Крыма украинскими военными. Об этом рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий во время чата на Главреде.

"Чтобы произошла точка невозврата, после которой в России что-то понесется – мятеж, путч или смута, нужна не просто не-победа Рашки, а яркое ее поражение, крушение, разгром, который будет очевидным даже для российского лоха. Пожалуй, одним из таких сигналов может стать освобождение Крымского полуострова. Если мы триумфально зайдем в Крым, и оттуда будут бежать остатки "второй армии мира", даже очень тупой русский лохторат не сможет не признать, что "царь ненастоящий". И тогда что-то начнется...", – отмечает Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий – украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Путина может устранить ближайшее окружение

Может произойти мятеж в ближайшем окружении российского диктатора Владимира Путина. А после устранения Путина такие, как Пригожин или Кадыров, будут делить власть между собой.

"Вот классический в стиле русской истории "апоплексический удар табакеркой по голове" с русским "государем" произойти может. То есть возможен мятеж в ближайшем окружении Путина. Может начаться "великая русская смута", которая отнюдь не будет похожа на демократическую революцию или майдан, а будет войной таких как Пригожин, Кадыров и других владельцев частных армий и бандформирований", – прогнозирует политический и военный эксперт.

Он обратил внимание, что на возможность именно такого сценария указывает бум создания в РФ различных частных военных компаний. Это может означать, что в России готовятся к таким событиям.

"Многие в России уже начали носом чувствовать запах смуты. Если такие как Гиркин создают забавные политические образования – "клубы рассерженных патриотов", то все, у кого есть деньги, обзаводятся своими ЧВК. В России за последний год зарегистрировано уже более 40 ЧВК. Это не 40 организаций, которые мечтают положить свою жизнь и приложить усилия для победы "СВО", а это 40 организаций, которые готовятся к переделу власти в России, а, возможно, даже к переделу территории Российской Федерации", – отметил Дикий.

Он добавил, что не удивится, если Шойгу станет первым президентом независимой Тывы, а Кадыров возглавит исламский эмират Кавказ.

В то же время он уточнил, что разделение власти в России "будет происходить в пределах "банки с пауками", которая сейчас касается правящего режима, и которой режим позволяет удерживать собственные вооруженные формирования".

Смотрите видео чата с Евгением Диким на Главреде:

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Также ранее секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил причины, почему Россия должна исчезнуть. Он подчеркнул, что там, где судьба Украины пересекается с Россией – это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал, что если в стране-агрессоре РФ сменится власть, то не исключено, что через некоторый срок времени ее представители снова "запалят" реваншистскими настроениями. Мусиенко убежден, что у Украины нет других вариантов, кроме как убедить страны Запада, что распад РФ на части является единственным правильным финалом войны России против Украины.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

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