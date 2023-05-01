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"Рабство как норма, свобода как отклонение": Данилов озвучил причины, почему Россия должна исчезнуть

Алина Дембицкая
1 мая 2023, 21:32 обновлено 1 мая, 21:32
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Секретарь СНБО подчеркнул, что там, где судьба Украины пересекается с Россией, – это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий.
'Рабство как норма, свобода как отклонение': Данилов озвучил причины, почему Россия должна исчезнуть
Данилов озвучил причины, почему Россия должна исчезнуть / коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал причины, которые заставляют украинцев считать, что страна-агрессор Россия должна исчезнуть в ее современном виде.

Как отметил Данилов на своей странице в Facebook, там, где судьба Украины пересекается с Россией, – это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий.

"На протяжении веков российское образование реализовывало продуманную и целенаправленную политику уничтожения Украины – языка, культуры, истории. Ненависть ко всему украинскому лежит в основе людоедской идеологии "русского мира". "Окончательное решение" украинского вопроса – это не что иное, как национальная идея России", - отметил секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что независимая и свободная Украина – это исторический приговор для России как страны, государства, империи, которая не смогла полноценно стать ни первым, ни вторым, ни третьим.

"Миллионы нерожденных украинских детей, ненаписанных книг, непрочитанных стихов. Поломанные судьбы, украденное прошлое и попытка украсть наше будущее!",- заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что государство-террорист Россия – это:

  • территория всеобъемлющего рабства и насилия как нормы;
  • доминирование покорного человеческого стада без чувства достоинства и самоуважения;
  • образование, которое всем своим существованием доказало, что может жить только находясь по колено в своей или чужой крови;
  • то, что не реформируется и не лечится;
  • рабство как норма, свобода как отклонение;
  • порабощенные страны и народы Кавказа, Сибири, Урала, Юга, Дальнего Востока;
  • уничтоженные языки и культуры колонизированных народов;
  • руководители с психическими расстройствами – комплексами неполноценности, мании величия и преследования;
  • коллективная ответственность и вина за преступления против Украины.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба – в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Смотрите видео - в интервью Главреду российский оппозиционный политик Константин Боровой рассказал, почему развал России на десятки государств неизбежный:

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