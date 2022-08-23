"Увидим собственными глазами": Данилов "анонсировал" распад РФ

Данилов "анонсировал" распад РФ/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время на страну-агрессора Россию ждет довольно печальная для нее судьба – в будущем это государство распадется.

Такой прогноз озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, пишет 24 канал. По словам чиновника, РФ не будет существовать дальше в нынешнем виде.

Также он спрогнозировал, в какие сроки в России могут произойти такие серьезные изменения. По его мнению, это может произойти в ближайшие 5-7 лет.

"Мы воочию с вами будем видеть распад Российской Федерации", – подчеркнул секретарь СНБО.

Также Данилов оценил то, что сейчас происходит в Крыму. По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину и его окружению такое не снилось даже в кошмарах. Ведь раньше россияне воспринимали оккупированный Крым как некую "красную линию" и называли недопустимым уничтожение Крымского моста. Зато сейчас противнику придется "проглотить" всё, что будет происходить на полуострове.

Данилов намекнул, что врагу придется еще многое "проглотить" из тех событий, которые будут происходить в Крыму в ближайшие 5-7 лет.

Напомним, в оккупированном Крыму в минувшие недели прогремел ряд взрывов на российских военных объектах. Стало известно, что накануне вечером, 22 августа, сильные взрывы были слышны в Севастополе и Балаклаве. Местные жители утверждают, что взрывы были слышны в каждом районе Севастополя. В некоторых домах задрожали окна и стены.

Ранее, 21 августа, во временно захваченном РФ Севастополе также прогремели взрывы. Оккупационные власти утверждают, что в городе якобы работают силы ПВО.

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